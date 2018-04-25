Сооронбай Жээнбеков, бывший тогда премьер-министром, на заседании Жогорку Кенеша в апреле 2017 года. Через несколько месяцев он стал президентом Кыргызстана. Фото: Пресс-служба парламента

Теперь в коалицию большинства в Жогорку Кенеше входят 95 депутатов из 120, а в оппозиции их остается всего 25. Объясняем, на что это может повлиять.

После того, как депутаты в середине апреля выразили вотум недоверия правительству Сапара Исакова в парламенте произошли изменения — коалиция большинства расширилась за счет фракции «Республика — Ата-Журт».

Теперь коалиция большинства состоит из четырех фракций, у которых 95 мест в парламенте: СДПК, «Кыргызстан», «Бир Бол» и «Республика — Ата-Журт». Сам Жогорку Кенеш состоит из 120 депутатов. В оппозиции остаются только фракции «Ата-Мекен» (11 мест) и «Онугуу — Прогресс» (10 мест).

В парламенте также есть четверо депутатов, которых исключили из их фракций. Они не входят в коалицию большинства.

До этого коалиция объединяла в себе три фракции и состояла из 67 депутатов.

Жанар Акаев, пришедший в парламент как депутат от СДПК, теперь не входит ни в одну из фракций — так же, как и в коалицию большинства. Фото: Пресс-служба парламента

Зачем нужна парламентская коалиция?

Она необходима, чтобы обсуждение и принятие законов в парламенте шли быстрее, потому что для одобрения законопроектов нужно большинство голосов — как минимум, 61.

Сейчас в коалиции больше 90 депутатов. Чем это опасно?

У новой коалиции теперь очень широкие полномочия — она теперь может единогласно принимать все законопроекты, включая конституционные. Оппозиция и депутаты вне коалиции теперь не могут на это повлиять.

Что еще могут делать депутаты большинством голосов:

• утверждать правительство;

• назначать референдум, выборы президента, вносить изменения в действующую конституцию;

• принимать законы, даже если президент имеет возражения против них;

• ратифицировать кредитные соглашения и принимать решения об изменении госграниц;

• выдвигать обвинение против президента и затем снять его с должности. Они же могут дать согласие на привлечение президента и генпрокурора к уголовной ответственности.

Заседание Жогорку Кенеша. Фото: Пресс-служба парламента

Если коалиция включает в себя 60-70 депутатов, то у парламентской оппозиции есть шанс переубедить своих коллег, и тогда парламентарии принимают более компромиссное решение.

Когда же в коалиции так много парламентариев, как сейчас, то нет силы, которая могла бы повлиять на решение большинства — то есть от голоса оппозиционных депутатов практически ничего не зависит.

Конечно, есть небольшой противовес коалиции, потому что комитеты по вопросам бюджета и правопорядка возглавляют депутаты от оппозиции. Однако и в комитетах решения принимаются большинством голосов депутатов — и сейчас в них входят в основном парламентарии из коалиции большинства.

Коалиция только недавно расширилась, депутаты уже успели что-то изменить?

Да. В тот же день, когда парламент выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова, а президент подписал его отставку, коалиция большинства одобрила кандидатуру Мухаммедкалыя Абылгазиева на пост премьер-министра. Уже на следующий день большинство депутатов одобрило состав нового правительства.

Сапар Исаков, бывший тогда премьер-министром, выступает в Жогорку Кенеше в январе 2018 года. Фото: Пресс-служба парламента

Конституция дает коалиции большинства 15 дней на выбор нового премьер-министра и формирование нового состава правительства. Кандидатуру предшественника Абылгазиева Сапара Исакова на должность премьера парламент утверждал четыре дня, а Сооронбая Жээнбекова — два дня.

Похожая ситуация сложилась с назначением генерального прокурора. 24 апреля президент Сооронбай Жээнбеков представил кандидата на этот пост Откурбека Джамшитова. В тот же день его кандидатуру сначала одобрил профильный комитет, а после недолгого обсуждения и коалиция большинства.

На следующий день прошло практически формальное заседание парламента, где Джамшитова и утвердили на этот пост.

Его предшественницу Индиру Джолдубаеву парламент утвердил только через шесть дней после представления президента.

Заседание Жогорку Кенеша. Фото: Пресс-служба парламента

Была ли такая большая коалиция раньше?

Нет, это самая большая коалиция в истории страны. Но после революции в 2010 году была парламентская коалиция, сравнимая с этой по размерам.

Количество мест в парламенте увеличилась до 120 после конституционной реформы, которая прошла в 2010 году после апрельской революции.

В парламенте пятого созыва, который выбрали в 2010 году, образовалась коалиция, состоявшая из четырех фракций — в ней было 92 депутата. Она сформировалась в декабре 2011 года и просуществовала всего 8 месяцев.

В декабре 2011 года коалиция большинства выбрала на пост премьер-министра Омурбека Бабанова (в центре). На премьерское кресло претендовали три человека. За Бабанова проголосовали 52 депутата — всего в коалиции их тогда было 92. Фото: Пресс-служба президента

Однако тогда депутаты коалиции не голосовали единогласно. К примеру, после ее формирования на пост премьер-министра претендовали три депутата: Омурбек Бабанов, Нариман Тюлеев и Равшан Жээнбеков. В итоге премьером стал Бабанов, за которого проголосовали только 52 депутата из коалиции большинства.