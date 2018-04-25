Теперь в коалицию большинства в Жогорку Кенеше входят 95 депутатов из 120, а в оппозиции их остается всего 25. Объясняем, на что это может повлиять.
После того, как депутаты в середине апреля выразили вотум недоверия правительству Сапара Исакова в парламенте произошли изменения — коалиция большинства расширилась за счет фракции «Республика — Ата-Журт».
Теперь коалиция большинства состоит из четырех фракций, у которых 95 мест в парламенте: СДПК, «Кыргызстан», «Бир Бол» и «Республика — Ата-Журт». Сам Жогорку Кенеш состоит из 120 депутатов. В оппозиции остаются только фракции «Ата-Мекен» (11 мест) и «Онугуу — Прогресс» (10 мест).
В парламенте также есть четверо депутатов, которых исключили из их фракций. Они не входят в коалицию большинства.
До этого коалиция объединяла в себе три фракции и состояла из 67 депутатов.
Зачем нужна парламентская коалиция?
Она необходима, чтобы обсуждение и принятие законов в парламенте шли быстрее, потому что для одобрения законопроектов нужно большинство голосов — как минимум, 61.
Сейчас в коалиции больше 90 депутатов. Чем это опасно?
У новой коалиции теперь очень широкие полномочия — она теперь может единогласно принимать все законопроекты, включая конституционные. Оппозиция и депутаты вне коалиции теперь не могут на это повлиять.
Что еще могут делать депутаты большинством голосов:
• утверждать правительство;
• назначать референдум, выборы президента, вносить изменения в действующую конституцию;
• принимать законы, даже если президент имеет возражения против них;
• ратифицировать кредитные соглашения и принимать решения об изменении госграниц;
• выдвигать обвинение против президента и затем снять его с должности. Они же могут дать согласие на привлечение президента и генпрокурора к уголовной ответственности.
Если коалиция включает в себя 60-70 депутатов, то у парламентской оппозиции есть шанс переубедить своих коллег, и тогда парламентарии принимают более компромиссное решение.
Когда же в коалиции так много парламентариев, как сейчас, то нет силы, которая могла бы повлиять на решение большинства — то есть от голоса оппозиционных депутатов практически ничего не зависит.
Конечно, есть небольшой противовес коалиции, потому что комитеты по вопросам бюджета и правопорядка возглавляют депутаты от оппозиции. Однако и в комитетах решения принимаются большинством голосов депутатов — и сейчас в них входят в основном парламентарии из коалиции большинства.
Коалиция только недавно расширилась, депутаты уже успели что-то изменить?
Да. В тот же день, когда парламент выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова, а президент подписал его отставку, коалиция большинства одобрила кандидатуру Мухаммедкалыя Абылгазиева на пост премьер-министра. Уже на следующий день большинство депутатов одобрило состав нового правительства.
Конституция дает коалиции большинства 15 дней на выбор нового премьер-министра и формирование нового состава правительства. Кандидатуру предшественника Абылгазиева Сапара Исакова на должность премьера парламент утверждал четыре дня, а Сооронбая Жээнбекова — два дня.
Похожая ситуация сложилась с назначением генерального прокурора. 24 апреля президент Сооронбай Жээнбеков представил кандидата на этот пост Откурбека Джамшитова. В тот же день его кандидатуру сначала одобрил профильный комитет, а после недолгого обсуждения и коалиция большинства.
На следующий день прошло практически формальное заседание парламента, где Джамшитова и утвердили на этот пост.
Его предшественницу Индиру Джолдубаеву парламент утвердил только через шесть дней после представления президента.
Была ли такая большая коалиция раньше?
Нет, это самая большая коалиция в истории страны. Но после революции в 2010 году была парламентская коалиция, сравнимая с этой по размерам.
Количество мест в парламенте увеличилась до 120 после конституционной реформы, которая прошла в 2010 году после апрельской революции.
В парламенте пятого созыва, который выбрали в 2010 году, образовалась коалиция, состоявшая из четырех фракций — в ней было 92 депутата. Она сформировалась в декабре 2011 года и просуществовала всего 8 месяцев.
Однако тогда депутаты коалиции не голосовали единогласно. К примеру, после ее формирования на пост премьер-министра претендовали три депутата: Омурбек Бабанов, Нариман Тюлеев и Равшан Жээнбеков. В итоге премьером стал Бабанов, за которого проголосовали только 52 депутата из коалиции большинства.