Компания с Британских Виргинских Островов Chaarat Gold Holdings предложила выкупить компанию «Кумтор». Однако владелец компании — канадская Centerra Gold Inc. — отказалась от предложения и назвала его «спекуляцией на бирже». Акции Chaarat Gold Holdings подорожали на 8,5% на фоне новостей о сделке.

Что случилось?

24 апреля кыргызские СМИ сообщили, что компания Chaarat Gold Holdings предложила президенту Сооронбаю Жээнбекову и компании Centerra выкупить месторождение Кумтор.

Chaarat Gold Holdings — компания, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, которая занимается разработкой золота в Кыргызстане. Последние 15 лет она через свою дочернюю компанию «Чаарат Заав» занимались подготовкой месторождения Чаарат в Джалал-Абадской области.

Кумтор — самое крупное золоторудное месторождение в Кыргызстане. Сейчас его разрабатывает канадская компания Centerra Gold Inc. через две компании, созданные в Кыргызстане — «Кумтор оперейтинг компани» и «Кумтор голд компани».

Кыргызстан владеет 26,6% акций Centerra через госкомпанию «Кыргызалтын».

Как отреагировала на сообщение Centerra?

Centerra назвала предложение Chaarat Gold Holdings «спекуляцией на рынке». В сообщении компании говорится, что она получила предложение о покупке «Кумтора» от Chaarat в марте 2018 года.

«Centerra незамедлительно сообщила советникам Chaarat, что компания не заинтересована в сделке. На недавних встречах с правительством Кыргызстана высокопоставленные чиновники подтвердили Centerra, что правительство также не заинтересовано в сделке, предложенной Chaarat», — говорится в сообщении.

Как отреагировал Chaarat Gold Holdings?

Акции Chaarat Gold Holdings на лондонской бирже подорожали на 8,5% 24 апреля — в день, когда СМИ опубликовали новость о предложении выкупить Кумтор.

Советник председателя совета директоров «Чаарат Заав» Улукбек Турдубеков сказал журналисту Kloop.kg, что компания «не занималась» спекуляций на рынке.

«Мы приостановили продажу акций 24 апреля после утечки информации в СМИ», — сказал он.

Chaarat Gold Holdings сообщила на своем сайте, что продажу акций приостановили 24 апреля в 9:27 утра по лондонскому времени.

Турдубеков сообщил, что в «Чаарат Заав» не поступила информация об отказе Centerra в сделке Chaarat Gold Holdings.

Что говорят в правительстве Кыргызстана?

Пресс-служба правительства не подтвердила и не опровергла сообщение о встрече Centerra с правительством Кыргызстана по предложению Chaarat. В правительстве добавили, что интересы Кыргызстана по Кумтору представляет госкомпания «Кыргызалтын».

Представитель «Кыргызалтына» и член совета директоров Centerra Бектур Сагынов сказал журналисту Kloop.kg, что не участвовал во встрече правительства и Centerra.

«“Кыргызалтын” об этом [предложении Chaarat] узнали из СМИ. […] Для нас это тоже было сюрпризом», — сказал он.

Что именно хотели сделать Chaarat Gold Holdings с Кумтором?

Компания предлагала выкупить «Кумтор Голд Компани» за счет собственных средств и кредита, который она возьмет в международных банках.

По плану Chaarat Gold Holdings, «Кыргызалтын» должен был с согласия кыргызского правительства «передать большую часть принадлежащих ему акций в Centerra обратно в компанию». Затем эти акции должны были аннулировать.

«”Кыргызалтын” выходит из Centerra и оставляет еще немного акций […] Правительство не будет выделять средства [на покупку компании «Кумтор голд компани»], а просто откажется от части акций Centerra», — сказал представитель Chaarat Улукбек Турдубеков журналисту Kloop.kg.

Если сделка была бы совершена на условиях Chaarat Gold Holdings, компания управляла бы разработкой месторождения, а «Кыргызалтын» получал бы 50% прибыли от эксплуатации Кумтора.

«Chaarat Gold Holdings и “Кыргызалтын” будут совместными владельцами месторождения, равномерно распределяя дивиденды, которые полностью останутся в стране в перспективе следующих 5-7 лет», — говорится в сообщении компании.

В Chaarat обещали, что все деньги от деятельности Кумтора «останутся в Кыргызстане». Кроме того, компания собиралась выделять деньги по прежним договоренностям Кыргызстана и Centerra — ежегодные платежи 2,7 млн долларов в новый Фонд развития природы.

«Благодаря этой сделке будет исправлен исторически сложившийся дисбаланс в вопросе контроля над месторождением Кумтор и получения прибыли от его деятельности, что увеличит долю прямых и косвенных доходов правительства, повлечет за собой создание новых рабочих мест», — говорилось в сообщении компании.