Генпрокурором Кыргызстана стал Откурбек Джамшитов

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили Откурбека Джамшитова на пост генпрокурора — его кандидатуру выдвинул президент Сооронбай Жээнбеков. Ранее парламент отправил в отставку Индиру Джолдубаеву, занимавшую этот пост.

На заседании парламента 25 апреля 109 депутатов проголосовали за кандидатуру Джамшитова, а 1 — против.

Оппозиционный депутат Наталья Никитенко попросила Джамшитова вернуть к генпрокуратуре «доверие», потому что ранее ею было возбуждено множество «политических дел».

Джамшитов заявил, что начнет свою работу с кадровых перестановок и усиления борьбы с коррупцией.

Ранее коалиция большинства, которая состоит из четырех парламентских фракций, единогласно одобрила кандидатуру Джамшитова на пост генпрокурора. На эту должность его выдвинул президент Сооронбай Жээнбеков.

Предшественницей Джамшитова была Индира Джолдубаева, увольнение которой депутаты одобрили по просьбе Жээнбекова. Президент обосновал увольнение Джолдубаевой «слабой борьбой с коррупцией».

Джолдубаева возглавляла генпрокуратуру с 2015 года — ее на этот пост предложил тогдашний президент Алмазбек Атамбаев. Во время президентства Атамбаева генпрокуратура возбуждала уголовные дела на оппонентов президента и судилась с независимыми СМИ из-за оскорбления чести и достоинства президента.

Кто такой Джамшитов?

Откурбек Джамшитов начал свою карьеру в Таласской городской прокуратуре в 1997 году, где проработал помощником прокурора в течение двух лет. Затем Джамшитов до 2008 года работал следователем в органах прокуратуры города Талас, а также в Ошской областной прокуратуре.

В 2008 году его назначили заместителем прокурора Кадамжайской районной прокуратуры в Баткенской области.

Позже, в 2011 году, Джамшитов стал прокурором Лейлекского района, а через четыре года его назначили прокурором Джалал-Абадской области, которым он был по сей день.

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