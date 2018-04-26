Матраимов подал в суд на Сапара Исакова, чтобы оспорить увольнение из таможни — СМИ

Райымбек Матраимов будет судиться с бывшим премьер-министром Сапаром Исаковым, который уволил его с поста замглавы Таможенной службы. Цель иска — доказать, что увольнение было «незаконным».

Об иске против Исакова стало известно 26 апреля — об этом сообщил «Азаттыку» брат Матраимова, депутат парламента от СДПК Искендер Матраимов. По словам депутата, решение об отставке его брата было «незаконным», потому что тот не подавал заявление об уходе.

«Я сразу зашел к премьер-министру Сапару Исакову узнать причины увольнения. Он сказал, что освободить от должности поручил экс-президент Алмазбек Атамбаев. […] Его сняли просто так. Поэтому Райымбек подал в суд на Сапара Джумакадыровича. Я его поддерживаю, он должен доказать свою порядочность», — говорит Матраимов.

По словам Искендера Матраимова, цель иска его брата не в том, чтобы вернуться на пост заместителя председателя Таможенной службы, а в том, чтобы доказать незаконность увольнения.

Отставка Матраимова

Райымбека Матраимова, также известного как «Райым-миллион», отправили в отставку в ноябре 2017 года. Решение принял занимавший тогда пост премьер-министра Сапар Исаков.

Увольнение Матраимова объяснили в правительстве тем, что его деятельности «не соответствует принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».

Бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил на пресс-конференции 31 марта, что он сам попросил Исакова уволить Матраимова из-за его вовлеченности в «серые схемы».

«В прошлом году из-за серых схем до бюджета не дошло 10 миллиардов сомов. Еще тогда я настоятельно попросил Сапара Исакова, чтобы он уволил одного из серых кардиналов этой схемы — “Райыма-миллиона”», — заявил экс-президент.

В конце апреля после своей отставки Исаков сообщил журналистам телеканала «Апрель», что благодаря увольнению Матраимова и других чиновников из Таможенной службы, в бюджете был зафиксирован профицит.

«Мы стали убирать таких людей, как “Райым-миллион”. […] Мы наступили на место, где можно было заработать очень много денег. Например, за три месяца таможня получает сверх плана около 2 млрд сомов», — заявил Исаков.

Имущество Матраимова

В феврале 2017 года журналисты «Азаттыка» провели расследование и узнали, что, несмотря на официальный доход в 8500 долларов в год, Матраимову принадлежало два супермаркета «Народный» и спорткомплекс «Эрем» в городе Ош.

Журналисты писали, что сам Матраимов живет в Бишкеке в одном из элитных домов на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Жибек-Жолу. Бишкекская квартира Матраимова в 256 квадратных метров также зарегистрирована на его мать.

Согласно декларации, Матраимов также владеет двумя квартирами в 57 и 39 квадратных метров и одним автомобилем «Лексус-GX460». Журналисты «Азаттыка» также выяснили, что сын Матраимова отдыхает на яхте на заграничных курортах.

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