Обвинение потребовало пожизненное лишение свободы для датского изобретателя из-за убийства журналистки

Полиция Копенгагена предъявила окончательные обвинения Питеру Мадсену — создателю подводной лодки «Наутилус». Его обвинили в сексуальном насилии, убийстве и расчленении тела шведской журналистки Ким Валль. Следствие потребовало для него пожизненного лишения свободы.

Следователи предъявили Мадсену окончательное обвинение в убийстве шведской журналистки Ким Валль 16 января.

По версии следствия, Мадсен не только убил Валль, но еще и совершил с ее трупом действия сексуального характера, после чего расчленил тело.

Полицейские считают, что изобретатель заранее спланировал убийство. Они не установили, каким именно образом Мадсен убил журналистку, предположив, что он либо задушил ее, либо перерезал ей горло.

Пока не уточняется, какие именно действия сексуального характера он совершил.

«Это очень необычное и крайне жестокое дело с трагическими последствиями для Ким Валль и ее родных. Оно вызвало невероятный интерес. Но мы надеемся на понимание прессы, что остальные доказательства должны быть предоставлены в суде, а не в СМИ», — сказал следователь Якоб Бух-Йеспен.

Обвинение потребовало для Мадсена пожизненного заключения — в Дании отсутствует смертная казнь. Также рассматривается вариант принудительного лечения Мадсена по итогам психиатрического обследования.

Лодку «Наутилус» намерены конфисковать для последующего уничтожения.

Сам Мадсен заявил, что журналистка погибла из-за несчастного случая на подлодке. Однако он сознался в расчленении ее тела, сказав, что сделал это будучи в шоковом состоянии. Также изобретатель несколько раз менял свои показания.

Исчезновение Валль

Журналистка Ким Валль пропала 10 августа. В последний раз ее видели живой на борту подлодки Мадсена — «Наутилус».

На следующее утро в полицию обратился её молодой человек. Он заявил, что Валль не вернулась после встречи с Мадсеном.

Через несколько часов полиция нашла Мадсена, но журналистки с ним не было. Он утверждал, что высадил её на одном из островов вечером предыдущего дня. Однако в указанном им месте никто не видел девушку, похожую на Валль.

Сам изобретатель заявил, что на борту случился несчастный случай и ему пришлось затопить лодку.

Позже жители одного из островов в пригороде Копенгагена обнаружили изуродованное тело женщины. Анализ ДНК установил, что это была пропавшая Ким Валль.

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