Freedom House: Выборы в Кыргызстане прошли с использованием админресурса и запугиванием избирателей

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала свой ежегодный доклад — Кыргызстан в седьмой раз подряд стал «частично свободной» страной. Правозащитники утверждают, что на президентских выборах в Кыргызстане использовался админресурс.

В своем докладе «Демократия в кризисе» правозащитники сообщили, что на президентских выборах в Кыргызстане, прошедших в октябре 2017 года, власти использовали административный ресурс, запугивали избирателей и преследовали оппозицию.

«В Кыргызстане властвующая партия, основываясь на запугивании оппозиции, устрашении избирателей и злоупотреблении административным ресурсом сохраняет власть», — сказано в докладе.

Freedom House оценивает свободу стран по 100-бальной шкале, где 100 баллов — самый высокий показатель свободы. Кыргызстан получил 37 баллов и оказался в категории «частично свободных» стран.

Ближайшие соседи Кыргызстана оказались в категории «несвободных» стран: Казахстан получил 22 балла, Узбекистан 7 баллов, Таджикистан 11 баллов, а Китай — 14.

Президентские выборы прошли 15 октября 2017 года — победу одержал кандидат от провластной партии СДПК Сооронбай Жээнбеков.

Международные наблюдатели ОБСЕ заявили, что на выборах были зафиксированы использование админресурса, запугивание и подкуп избирателей. Однако, они сообщили, что подобных нарушений было не так много, поэтому они не влияют на легитимность выборов.

В 2017 году Freedom House также отнес Кыргызстан к «частично свободным» странам. Однако тогда правозащитники подчеркивали, что принятие поправок в Конституцию усилило полномочия власти.

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