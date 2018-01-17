Генподрядчика реконструкции ипподрома к Всемирным играм кочевников осудили на шесть лет

Бишкекский горсуд вынес решение по делу компании «Темир Канат», которую обвиняли в неуплате таможенных сборов и контрабанде при реконструкции ипподрома к Всемирным играм кочевников (ВИК). Глава компании Эркин Мергенбаев получил шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В середине ноября 2017 года горсуд Бишкека признал виновным главу компании «Темир Канат» Эркина Мергенбаева в неуплате таможенных сборов и контрабанде при реконструкции ипподрома близ города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области в 2014 году.

Суд приговорил Мергенбаева к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Сам Мергенбаев не признал свою вину и обвинял власти, включая Сапара Исакова, который тогда работал в аппарате президента и руководил организацией ВИК в том, что ему не выплатили все деньги за работу.

«Ведется полный контроль следствия, других органов, включая судебную систему. Непосредственно оказывает влияние сам Сапар Исаков. Судьи моему адвокату говорили, что позвонили из аппарата президента и сказали, что если будет принято решение в пользу Мергенбаева, то вам будет непросто», — заявлял предприниматель в июле 2015 года.

Уголовное дело

Генпрокуратура возбудила дело в отношении Мергенбаева в декабре 2014 года.

По версии следствия, в 2014 году он ввез в республику пластиковые сиденья, скрыл товар от таможенного контроля и не уплатил сборы в бюджет. Ущерб, по предварительным данным, составил более 1 миллиона 570 тысяч сомов.

Кроме того, компания Мергенбаева была генеральным подрядчиком реконструкции ипподрома к Всемирным играм кочевников в 2014 году.

В декабре 2014 года Главное следственное управление (ГСУ) МВД проверило центральный ипподром близ города Чолпон-Ата.

По данным МВД, стоимость реконструкции ипподрома составила более 51,9 млн сомов, но потом её увеличили до 72,5 млн сомов.

После проверки ГСУ выявило «несоответствие выполненных строительных работ фактическим объемам» на общую сумму более 11 млн сомов.

В пресс-службе МВД также сообщали, что на компанию «Темир Канат» приходили жалобы от субподрядчиков по неуплате денег за выполненные работы.

Сам Мергенбаев заявлял, что заказчик в лице Республиканского центра развития национальных видов спорта задолжал «Темир Канату» 14 млн сомов за реконструкцию ипподрома. По его словам, итоговая стоимость работ на ипподроме составила 87 млн сомов.

Первые Всемирные игры кочевников проходили в сентябре 2014 года. По информации властей, на организацию игр было потрачено около 3 млн долларов.

Максат Чакиев, глава Департамента туризма, который отвечал за организацию игр, заявлял в октябре, что Кыргызстан заработал более 9 млн долларов с проведения мероприятия.

По теме: