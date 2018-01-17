Би-Би-Си больше не будет называть Кыргызстан Киргизией

Редакция русской службы Би-Би-Си объявила, что будет использовать название «Кыргызстан» в материалах, связанных со страной. Такое решение редакция объяснила тем, что пользователи чаще ищут новости о странах по новым названиям.

Редактор русской службы Би-Би-Си Фамиль Исмайлов написал в блоге редакции издания о смене подхода к наименованию ряда постсоветских стран 16 января.

По его словам, в материалах, связанных с бывшими странами СССР авторы и редакторы издания придерживались общеупотребляемых названий, заложенных еще в советских учебниках.

Однако позднее новые и старые названия стали использоваться с одинаковой частотой, и это усложнило подход к выбору правильного слова для материалов.

Позже новые названия постсоветских стран стали не только официальными в документах и в материалах других СМИ, но и пользователи поисковых систем стали чаще вводить их в строку поиска, нежели старые названия.

Теперь Би-Би-Си будет писать Кыргызстан вместо Киргизии, Белоруссия станет Беларусью, Туркмению начнут называть Туркменистаном, а Молдавию — Молдовой.

Кроме этого, редакция русской службы Би-Би-Си обратилась к документам ООН, в которых зафиксированы новые названия бывших советских республик.

«Для нас, журналистов, важно, чтобы наши новости доходили до своего адресата, чтобы их легко было найти и удобно читать. Мы считаем, что политические предпочтения сторонников и противников того или иного названия не должны влиять на работу журналистов», — написал редактор.

Исмайлов предложил читателям русской службы Би-Би-Си не искать политической подоплеки в том, какое название авторы будут использовать в своих статьях, и призвал их обращать внимание на содержание.