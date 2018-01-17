Футбол: Роналдиньо завершил карьеру

Экс-футболист «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо завершил спортивную карьеру. Последний матч в большом футболе 37-летний бразилец провел два года назад.

О том, что Роналдиньо решил завершить карьеру, объявил брат и по совместительству агент футболиста Роберто де Ассиш.

«Роналдиньо завершил карьеру. Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после ЧМ-2018, в августе. Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии», — заявил Де Ассиш Globo Esporte.

В 2016 году бразилец ушел из большого футбола и два года выступал в чемпионате Индии по футзалу за клубы «Гоа» и «Драконы Дели».

Роналдиньо, который за свою невероятную игру заслужил от фанатов прозвище «волшебник», в разные годы защищал цвета «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и «Флуминенсе».

Бразилец становился чемпионом мира в составе национальной сборной, а с «Барселоной» дважды выигрывал Ла Лигу. Среди трофеев игрока также кубок Лиги чемпионов и две победы в итальянском чемпионате с «Миланом».

В 2005 году Роналдиньо завоевал единственный в карьере «Золотой мяч». В прошлом году бразилец стал официальным послом «Барселоны».