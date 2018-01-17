Минздрав хочет ввести электронные медкарты для пациентов

Министерство здравоохранения собирается ввести медицинские карты для пациентов. С помощью такой карты пациент сможет записаться к врачу, просмотреть историю болезни и заказать лекарства в аптеке, не выходя из дома.

Минздрав и предприятие «Инфоком» при Государственной регистрационной службе (ГРС) обсудили 16 января внедрение электронной медицинской карты.

На этой карте будет содержаться электронная подпись владельца, платежное и медицинское приложения.

«Использование таких ID-карт позволит обеспечить доступность получения медицинской помощи жителям и внедрение электронных сервисов для пациентов», — говорится в сообщении минздрава.

Через электронные сервисы граждане смогут записаться к врачу, посмотреть свою историю болезни и заказать лекарства, не выходя из дома.

Специалист минздрава Майрамбек Алымкулов сообщил журналисту kloop.kg, что госорганы сейчас обсуждают дополнительные детали по внедрению таких карт.

По его словам, первое тестирование электронных медкарт возможно пройдет в конце 2018 года.

Пресс-секретарь ГРС Мелис Эржигитов сказал журналисту Kloop.kg, что введение электронных карт пока только обсуждается, и точной информации пока нет.

«Это пока только в планах, в перспективе. Сейчас ничего не можем рассказать. Это на уровне обсуждения сейчас», — сказал Эржигитов.

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