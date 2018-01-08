Парламентская комиссия обвинила минздрав в массовых нарушениях. Как на это отвечает само ведомство?

Депутатская комиссия проверила деятельность Министерства здравоохранения и выявила «грубейшие систематические нарушения» в проведении госзакупок, непрозрачность финансовых отчётов и незаконные увольнения. Сам минздрав прокомментировал журналистам Kloop.kg часть обвинений.
Депутатская комиссия Жогорку Кенеша с середины ноября до конца декабря 2017 года изучала деятельность минздрава и нашла множество нарушений в его работе.
Отчёт комиссии обнародовал член общественного наблюдательного совета при министерстве Айбар Султангазиев — он встал на сторону депутатов в критике ведомства.
Согласно 70-страничному отчёту, минздрав допускал нарушения в госзакупках и кадровых вопросах. Kloop.kg изучил отчёт и попросил само министерство ответить на обвинения со стороны депутатов.
В чем обвиняют минздрав?
• Закупка лекарств по завышенным ценам
• Незаконные надбавки к зарплате министра
• Нарушение условий тендера по закупке лекарств
• Перечисление предоплаты за лекарства без гарантий
• Закупка дорогих и поврежденных машин скоро помощи
• Прием на работу «неквалифицированных специалистов»
Обвинение: Минздрав закупал лекарства по завышенным в несколько раз ценам
Например, в 2013 году министерство провело тендер на закупку расходных материалов для гемодиализа. Его сумма превысила 2 млн евро. Но общую стоимость лекарств завысили больше чем на 600 тысяч евро.
В тендере победила компания «Юнит-Реактив-Фарма». Через год минздрав заключил с ней еще один контракт — на оказание медпомощи для пациентов с хронической болезнью почек. Сумма контракта — более 6,4 млн долларов.
Депутаты считают, что условия госзакупок были подготовлены для «определенного претендента» — компании «Юнит-Реактив-Фарма», что могло привести к сговору.
Ответ минздрава: Цены не были завышены, сговора не было
Минздрав не закупал лекарства по завышенным ценам. Он потратил больше денег, чем планировалось, из-за роста курса доллара и евро по отношению к сому. Министерство также утверждает, что не заключало договор с компанией «Юнит-Реактив-Фарма» на поставку лекарств.
Сам министр Талантбек Батыралиев считает, что обвинения в его сторону связаны с тем, что минздрав создает конкурентную среду на рынке услуг гемодиализа — а это не нравится «определенным группам людей».
«Конечно, такой подход не понравится тем, кто построил на этом бизнес и зарабатывал большие деньги на препаратах и услугах […] Я эту работу начал, доведу ее до конца и тогда спокойно уйду» , — сказал он.
Обвинение: Батыралиев незаконно получал надбавки к зарплате
Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев незаконно получал 40-процентную надбавку к зарплате — за стаж работы более 30 лет. Этим он причинил государству ущерб на сумму больше 166 тысяч сомов.
В этом утверждении депутатская комиссия ссылается на проверку Счетной палаты за 2016 год.
Ответ минздрава: Батыралиев возместил деньги
Министр возместил 166 тысяч сомов в кассу ведомства.
Обвинение: Минздрав нарушил условия тендера по закупке лекарств
В апреле 2017 года министерство объявило тендер на закупку препарата «Рекормон». Сумма тендера — больше 18 млн сомов.
По условиям тендера, срок годности лекарств должен был составлять два года. На деле срок годности закупленных лекарств составил только один год.
Ответ минздрава: Тендер прошел быстро из-за нехватки препарата в Кыргызстане
Минздрав был вынужден заключать контракт в спешке, потому что запасы препарата «были на исходе». Позднее министерство закупило еще 250 упаковок «Рекормона» с большим сроком годности.
Обвинение: Минздрав перечислил предоплату за лекарства без каких-либо гарантий
В сентябре 2017 года минздрав провел тендер на закупку туберкулина. Его сумма — больше 1,1 млн долларов. После заключения контракта министерство перечислило победившей компании всю сумму — в качестве предоплаты.
Ответ минздрава: У компании была гарантия, а деньги перечислили после доставки лекарств
В 2017 году на покупку туберкулина министерство потратило не 1,1 млн долларов (75,5 млн сомов), а только 4,65 млн сомов.
Минздрав настаивает, что у компании была банковская гарантия, а деньги ей министерство перечислило уже после доставки лекарств.
Обвинение: Минздрав закупил дорогие и поврежденные машины скорой помощи
Министерство в 2016 году закупило у компании Dutch Health BV восемь машин скорой помощи по завышенной цене — 137 тысяч долларов за каждую. А в 2017 году немецкие реанимобили минздрав купил за 69 тысяч долларов.
Депутаты, ссылаясь на независимую техническую экспертизу, утверждают, что машины собирали кустарным способом и переоборудовали с нарушениями норм.
Кроме того, компания доставила машины на два месяца позже оговоренного срока, а два из восьми автомобилей попадали в ДТП на территории Казахстана.
Ущерб от этой сделки — больше 500 тысяч долларов.
Ответ минздрава: Цена на машины высокая из-за их специфики
Реанимобили стоили так дорого, потому что были оборудованы специально для беременных женщин и новорожденных.
Две поврежденных машины были застрахованы — их полностью восстановили.
Обвинение: Минздрав нанял «неквалифицированных специалистов» вместо 49 уволенных сотрудников
В течение 2015-2017 годов из министерства уволили 49 сотрудников, а на их места взяли «неквалифицированных специалистов».
Чаще всего у принятых сотрудников не было опыта работы в медицине. В работе отдела кадров минздрава тоже нашли нарушения — он не ведет постоянный учет, не контролирует исполнение приказов, а в его документах много исправлений.
Еще одно грубое нарушение — назначение на должность заведующей отдела организации закупок Зинат Бейшебаевой.
Несколько конкурсов на эту должность прошли с нарушениями. Бейшебаева не набрала нужное количество баллов по тесту, но ее все равно допустили на собеседование. После него ее назначили главой отдела.
Министр Талантбека Батыралиев в течение двух лет «необоснованно» назначал на руководящие должности неквалифицированных людей без конкурсного отбора.
Депутаты считают, что руководство минздрава «неравномерно и избирательно относится» к назначению руководителей: некоторые проходят конкурсный отбор, а другие — нет; с одними заключается контракт на два-три месяца, а с другими — на несколько лет.
В минздраве есть юридический отдел, но ведомство издает «юридически безграмотные приказы» — их позднее отменяют прокуратура и суды.
Ответ минздрава: Сотрудники ушли сами, а нанятые соответствуют квалификации
Незаконных увольнений не было — сотрудники покинули должности «по собственному желанию». В министерстве много увольнений из-за текучести кадров и низкой зарплаты.
Все принятые сотрудники достаточно квалифицированы, а на вакантные должности министерство проводит конкурсный отбор.
«Из числа назначенных руководителей несоответствующих квалификационным требованиям нет. Изначально говорить, что назначены некомпетентные специалисты, считаем неправильным», — считает минздрав.
Обвинение: В минздраве сотрудники совмещают несколько должностей
При создании электронной базы здравоохранения по проекту «Таза Коом» минздрав открыл отдел для работы с гражданами. В нем работают 35 консультантов. Их зарплата — от 32 до 102 тысяч сомов. Деньги на оплату их труда поступали от грантов. Некоторые из этих сотрудников совмещают несколько должностей, поэтому депутаты сомневаются в эффективности их работы.
К примеру, Нургуль Аднаева занимала одновременно три должности — консультант по внедрению Национальной базы лекарств, председатель правления фонда поддержки онкобольных и советник министра здравоохранения на общественных началах.
Создание отдела по работе с гражданами было «необоснованным» и «неэффективным» — за время работы электронного здравоохранения все обращения перенаправлялись в общий отдел минздрава.
Ответ минздрава: Аднаева работала на общественных началах
Аднаева работает в минздраве только на одной должности консультанта, а в фонде поддержки онкобольных она работала на общественных началах. Она временно была советником министра из-за нехватки кадров, но сейчас она уже на этом посту не работает.