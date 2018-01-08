Парламентская комиссия обвинила минздрав в массовых нарушениях. Как на это отвечает само ведомство?

Депутатская комиссия Жогорку Кенеша с середины ноября до конца декабря 2017 года изучала деятельность минздрава и нашла множество нарушений в его работе.

Отчёт комиссии обнародовал член общественного наблюдательного совета при министерстве Айбар Султангазиев — он встал на сторону депутатов в критике ведомства.

Согласно 70-страничному отчёту, минздрав допускал нарушения в госзакупках и кадровых вопросах. Kloop.kg изучил отчёт и попросил само министерство ответить на обвинения со стороны депутатов.