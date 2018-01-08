Таласская область: Милиционеры перечисляли себе зарплаты уволенных сотрудников — возбуждено уголовное дело

Прокуратура Таласской области возбудила уголовное дело на должностных лиц ОВД Таласского района из-за того, что они в течение девяти месяцев перечисляли себе зарплаты уволенных сотрудников. Ущерб государству составил более 740 тысяч сомов.

Прокуратура выяснила, что должностные лица ОВД Таласского района вступили в сговор с представителями коммерческого банка и заменили банковские карты уволенных сотрудников Visa на Элкарт.

После чего, присвоив себе банковские карты Элкарт, с марта по декабрь 2017 года незаконно начисляли на них зарплаты уволенных сотрудников на основе «поддельных ведомостей».

«Таким образом, эти денежные средства присваивались должностными лицами отдела внутренних дел вышеуказанного района», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Общий ущерб государству составил 742 тысячи сомов.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Злоупотребление должностным положением» и «Изготовление поддельных документов».