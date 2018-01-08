Депутаты предложили обязать чиновников носить калпак на международных встречах

Парламентарии вынесли на общественное обсуждение законопроект, который придаст калпаку статус «культурного символа». Если законопроект примут, то все официальные лица страны будут обязаны надевать калпак, когда выезжают на международные мероприятия.

Закон вынесли на общественное обсуждение 8 января два депутата — Бакирдин Субанбеков от «Бир Бола» и Экмат Байбакпаев от «Республики — Ата-Журт».

Целью законопроекта авторы назвали улучшение имиджа «важнейшего элемента культурного наследия кыргызского народа — калпака».

«Закон устанавливает правовую базы охраны, поддержки и развития, популяризации калпака, создание условий для формирования калпака в качестве культурного символа республики. Законопроект также направлен на повышение узнаваемости Кыргызстана», — сказано в справке-обосновании.

Парламентарии предлагают внести калпак в один список с такими символами государства как флаг, герб и гимн.

«Калпак — это национальный головной убор кыргызского народа. Его ношение — важный элемент материальной культуры и исторического наследия кыргызского народа», — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект предполагает, что во время официальных визитов в зарубежные страны президент, премьер-министр, спикер парламента, члены правительства, депутаты и члены официальных делегаций Кыргызстана обязаны носить калпак.

Всем, кто представляет страну на спортивных и культурных мероприятиях, а также на фестивалях и конференциях рекомендуется носить калпак в официальной части.

Депутаты также предлагают наказывать людей, если калпак будет использован «не по прямому назначению».

«Лица, виновные в надругательстве над калпаком, несут ответственность в соответствии с законодательством», — говорится в законопроекте.

Однако в законопроекте не прописана ответственность, которую могут понести нарушители.

Собака в калпаке

В конце декабря 2017 года в соцсетях начали распространяться фотографии собаки в калпаке. Собака была участницей конкурса Dog’s Fashion Show – 2018, который проходил в торговом центре «БишкекПарк».

Режиссер Ырысбек Жабиров написал открытое обращение в правоохранительные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности владелицу животного и организаторов конкурса.

Организаторы фестиваля заявили, что не несут ответственности за костюмы участников и считают, что показ мод — это «просто конкурс». Но все же позднее они извинились за то, что допустили к участию в конкурсе собаку в калпаке.

Спустя несколько дней, этот скандал обсудили в парламенте. Некоторые депутаты посчитали, что девушка проявила «неуважение», надев на свою собаку калпак, и должна понести наказание. По их мнению, ГКНБ и Генпрокуратура должны изучить этот вопрос и «защитить гордость страны».

29 декабря защитники калпака провели митинг возле торгового центра «БишкекПарк».

Протестующие потребовали от администрации комплекса извинений и 10 млн сомов для нужд детдомов и домов престарелых.

Ежегодно 5 марта в Кыргызстане празднуется день калпака. Инициатором проведения праздничных мероприятий стал кинорежиссер Жабиров. 26 июня 2016 года Жогорку Кенеш признал День национального головного убора праздничным днем.

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