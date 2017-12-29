Активисты-защитники калпака потребовали с «БишкекПарка» 10 млн сомов (и извинений)

Защитники калпака провели митинг возле торгового центра «БишкекПарк», где было сделано фото собаки в калпаке. Протестующие потребовали от администрации комплекса извинений и 10 млн сомов для нужд детдомов и домов престарелых.

Митинг прошел возле «БишкекПарка» 29 декабря. Собравшиеся активисты решили, что руководство торгового центра «высмеяло» национальный головной убор.

Достор, туугандар, кыргыздын намыской уул-кыздары! "Бишкек Парк" соода борбору бир жума мурун ит коргозмо уюштуруп , Кы… Publicerat av Жазыбаев Алмазбек den 28 december 2017

Они посчитали собаку в калпаке «оскорблением национального достоинства». По словам активистов, руководство «БишкекПарка» должно извиниться перед кыргызстанцами, а также перечислить домам престарелых и детдомам 10 млн сомов для заглаживания своей вины.

По словам митингующих, если дирекция торгового центра не выполнит условия, то ее «самым строгим образом будут привлекать к ответственности по закону». Однако от имени «БишкекПарка» к протестующим никто не вышел.

В конце декабря в соцсетях начали распространяться фотографии собаки в калпаке.

Собака была участницей конкурса Dog’s Fashion Show – 2018, который проходил в «БишкекПарке».

Режиссер Ырысбек Жабиров написал открытое обращение в правоохранительные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности владелицу животного и организаторов конкурса.

Организаторы фестиваля заявили, что не несут ответственности за костюмы участников и считают, что показ мод — это «просто конкурс». Но все же позднее они извинились за то, что допустили к участию в конкурсе собаку в калпаке.

Спустя несколько дней, этот скандал обсудили в парламенте. Некоторые депутаты посчитали, что девушка проявила «неуважение», надев на свою собаку калпак, и должна понести наказание. По их мнению, ГКНБ и Генпрокуратура должны изучить этот вопрос и «защитить гордость страны».

Ежегодно 5 марта в Кыргызстане празднуется день калпака. Инициатором проведения праздничных мероприятий стал кинорежиссер Жабиров. 26 июня 2016 года Жогорку Кенеш признал День национального головного убора праздничным днем.

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