Полпред Джалал-Абадской области готовит иск к СМИ на 10 млн сомов. Журналисты написали, что он купил диплом

Полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев собирается подать иск на СМИ в 10 млн сомов. Журналисты распространили информацию о том, что он купил диплом о высшем образовании.

Сатыбалдиев собирается судиться с интернет-изданием «КыргызТаймс», которое написало, что полпред купил диплом за 800 долларов. Позже издание отредактировало статью.

Сатыбалдиев опроверг в интервью изданию «Азаттык» информацию о том, что его диплом является поддельным.

По его словам, отдельные СМИ «распространяют такую информацию, выполняя чьи-то заказы». Чиновник хочет потребовать с журналистов 10 млн сомов.

«В 2014 году я поступил в Кыргызский национальный университет в Бишкеке на факультет юриспруденции и окончил его», — сказал он.

По словам Сатыбалдиева, до этого он окончил институт коммерции в Джалал-Абаде и также получил диплом из этого учебного заведения — в архивах вузов есть соответствующие документы.



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