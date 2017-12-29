Российско-кыргызский фонд развития выделит $10 млн на льготные кредиты для малого бизнеса

Правительство запустило программу по предоставлению льготных кредитов для малого бизнеса. Деньги на кредиты выделит Российско-кыргызский фонд развития.

Премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение по выдаче льготных кредитов для малого бизнеса.

«Малый бизнес получит новый импульс для развития. Будут созданы новые рабочие места, открыты новые малые предприятия, расширено текущее производство в самых разных отраслях нашей экономики», — сказал Сапар Исаков.

Российско-кыргызский фонд развития (РКФР) выделит на льготные кредиты 10 млн долларов.

Получить льготный кредит могут предприниматели в следующих отраслях:

сельское хозяйство;

швейная и текстильная промышленность;

обрабатывающая промышленность, переработка отечественного сырья и материалов;

заготовка, маркетинг, продвижение и реализация продукции отечественного производства, особенно сельскохозяйственной продукция;

туризм в сельской местности;

все отрасли экономики, обеспечивающие производство экологически чистых продуктов; внедрение современных технологий; выпуск высокотехнологичной продукции.

Кредиты не будут выдаваться производителям табака, алкоголя, оружия или владельцам игорного бизнеса.

Сумма кредита не должна превышать 500 тысяч сомов. Кредит выдается на 24 месяца, льготный период — 6 месяцев. Предельная процентная ставка составит не более 14 процентов.

Погашать проценты нужно ежемесячно, основная сумма кредита погашается каждые три месяца.

Залог не должен превышать сумму кредита более чем на 120 процентов. За досрочное погашение кредита комиссия не взимается.

РКФР создан в 2014 году для помощи кыргызским предпринимателям при вхождении в ЕАЭС. Весной 2017 года фонд сообщил, что выдал кредитов на сумму в 226 млн сомов.

Больше всего кредитов ушло на проекты в сельском хозяйстве, сфере транспорта, а также в логистике и торговле.