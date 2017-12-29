Милиция задержала нарушителя ПДД, представившегося «братишкой» главы ГУОБДД

Патрульные милиционеры задержали водителя «Нивы», который ехал по встречной полосе и представился другому автомобилисту «братишкой» начальника ГУОБДД Каната Джумагазиева. По данным милиции, водитель не имеет никакого отношения к Джумагазиеву, его оштрафуют за нарушение ПДД.

Пресс-секретарь патрульной милиции Медер Шабданов сообщил, что водителя «Нивы», представившегося «братишкой» главы ГУОБДД Каната Джумагазиева, задержали 28 декабря.

Его машину поставили на штрафстоянку и составили административный протокол. Водитель должен будет выплатить штраф в 1500 сомов за езду по встречной полосе.

«Автомашина зарегистрирована на Байтикский айыл окмоту, управлял автомашиной работник айыл окмоту. Никакого отношения к Джумагазиеву он не имеет», — сказал Шабданов.

Видео с нарушением выложил в фейсбук пользователь Нурик Мэлсовч 27 декабря.

На видео запечатлено, как водитель «Нивы» едет по встречной полосе по односторонней улице Тоголока Молдо.

Также видео зафиксировало, как два водителя вышли на улицу для разговора.

Нарушивший правила дорожного движения заявил, что не собирается разбираться с этой ситуацией и добавил, что «является братишкой Джумагазиева».