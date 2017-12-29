Джалал-Абадская область: Грузовик протаранил три машины, погиб подросток

Грузовик марки «Хово» протаранил три легковых автомобиля на трассе города Кара-Куль Джалал-Абадской области. Погиб 14-летний подросток, еще три человека пострадали.
По данным МЧС, авария произошла вечером 28 декабря на трассе Бишкек — Ош в городе Кара-Куле.
В аварии погиб 14-летний подросток, еще троих пострадавших доставили в Кара-Кульскую больницу.
Водитель грузовика «Хово» столкнулся с тремя легковыми автомобилями — «Тойота Опа», «Дэу Нексия» и «Дэу Матиз».
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель грузовика «Хово» ехал на большой скорости и не справился с управлением на повороте.
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