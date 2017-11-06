Авария произошла в Джалал-Абадской области у города Таш-Кумыр. Легковой автомобиль столкнулся с газовозом, погибли 10 человек, в том числе двое детей.

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В 00:05 часов 6 ноября на 457 километре трассы Бишкек-Ош в городе Таш-Кумыр столкнулись автомобиль «Хонда Степвагон» и газовоз «Ман».

По данным МЧС, на месте аварии погибли восемь человек, в том числе шестимесячный ребенок.

В больнице города Таш-Кумыра скончались еще двое пострадавших, в том числе ребенок.

Тела погибших направили в морг города Таш-Кумыр.

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