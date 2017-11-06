Прокуратура Бельгии сообщила, что Карлес Пучдемон и четверо его соратников арестованы. В Испании их будут судить по обвинению в мятеже и растрате бюджетных средств.

Отстраненный от должности глава Каталонии Карлес Пучдемон и его соратники сдались бельгийской полиции. Власти Испании ждут, когда Бельгия выдаст их испанскому суду.

К утру 6 ноября испанский суд должен вынести решение по всем арестованным.

Испанское правительство отправило в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также глав департаментов региона и главу местной полиции Хосепа Луиса Траперо после того, как парламент Каталонии проголосовал за отделение автономного округа от Испании.

Ранее сообщалось о задержании восьми бывших членов правительства Каталонии, в том числе и вице-президента Уриола Жункераса.

Независимость Каталонии

В начале октября 90 процентов жителей Каталонии проголосовали за отделение от Испании.

Но Мадрид не признал результаты референдума. Евросоюз назвал голосование «незаконным и антиконституционным».

В день референдума в Каталонии 800 человек пострадали при стычках с мадридской полицией, которая пыталась помешать избирателям участвовать в голосовании за независимость Каталонии.

После референдума парламент Каталонии объявил о независимости региона. Власти Испании распустили кабинет министров и правительство автономии.

Главой Каталонии стала заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

Отстраненный глава Каталонии Карлес Пучдемон не признал отставки своего правительства.

Власти Испании планируют провести 21 декабря выборы в каталонский парламент, который должен выбрать новых министров.

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