Власти Франции пришли к политическому соглашению по самоопределению Новой Каледонии. Референдум о независимости острова проведут в 2018 году.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в эфире телеканала BFMTV заявил о том, что французские власти пришли к соглашению с Новой Каледонией.

«Мы пришли к политическому соглашению, и, что не менее важно, у нас появилось доверие. Но остается еще много работы», — сказал Филип.

Для обсуждения референдума премьер-министр Франции должен посетить Новую Каледонию в ноябре, а президент Эммануэль Макрон приедет на остров до мая 2018 года.

Точная дата референдума о независимости Новой Каледонии неизвестна, но пройдет он в 2018 году не позднее ноября. Это будет уже второй референдум о независимости острова.

В 1998 году большинство избирателей проголосовали против независимости от Франции.

Новая Каледония — французский остров в юго-западной части Тихого океана с населением более 270 тысяч человек.

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