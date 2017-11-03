Восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе вице-президент Уриол Жункерас, арестованы — против них выдвинули обвинения в бунте и растрате средств.

По информации El Pais, каталонских политиков арестовали, чтобы они не сбежали из страны.

Среди них оказался вице-президент Уреол Жункерас.

Генпрокуратура Испании запросила европейский ордер на арест отстраненного главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

Ранее он и четыре его соратника не явились в суд по повестке — они находятся в Бельгии.

Повестки по делу о каталонском референдуме направили Карлесу Пучдемону и еще 13 бывшим членам правительства Каталонии. Большинство из них явились в суд.

Одного из советников каталонского правительства Санти Вила выпустили под залог в 50 тысяч евро.

Санти Вила освободили потому, что он согласился сотрудничать со следствием и подал в отставку до провозглашения Каталонией своей независимости.

Также испанские власти отстранили главу каталонской полиции Хосепа Луиса Траперо — наказать правоохранительные органы Каталонии за отказ противодействовать избирателям Мадрид обещал еще в день референдума.

Референдум о независимости Каталонии

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября.

Каталония объявила, что 90 процентов избирателей проголосовали за независимость от Испании, но Мадрид не признал результаты референдума, а Евросоюз признал голосование «незаконным и антиконституционным».

В день референдума в Каталонии пострадали более 800 человек — Мадрид заранее сменил руководство местного МВД и прислал в регион тысячи полицейских, которые должны были остановить избирателей.

После того, как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, которая формально объявляет о независимости региона, власти Испании распустили кабинет министров и правительство автономии.

Главой Каталонии стала заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

Пучдемон не признал отставки своего правительства.

Мадрид планирует провести 21 декабря выбор в каталонский парламент, который назначит новых министров.

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