Восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе вице-президент Уриол Жункерас, арестованы — против них выдвинули обвинения в бунте и растрате средств.
По информации El Pais, каталонских политиков арестовали, чтобы они не сбежали из страны.
Среди них оказался вице-президент Уреол Жункерас.
Генпрокуратура Испании запросила европейский ордер на арест отстраненного главы Каталонии Карлеса Пучдемона.
Ранее он и четыре его соратника не явились в суд по повестке — они находятся в Бельгии.
Повестки по делу о каталонском референдуме направили Карлесу Пучдемону и еще 13 бывшим членам правительства Каталонии. Большинство из них явились в суд.
Одного из советников каталонского правительства Санти Вила выпустили под залог в 50 тысяч евро.
Санти Вила освободили потому, что он согласился сотрудничать со следствием и подал в отставку до провозглашения Каталонией своей независимости.
Также испанские власти отстранили главу каталонской полиции Хосепа Луиса Траперо — наказать правоохранительные органы Каталонии за отказ противодействовать избирателям Мадрид обещал еще в день референдума.
Референдум о независимости Каталонии
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября.
Каталония объявила, что 90 процентов избирателей проголосовали за независимость от Испании, но Мадрид не признал результаты референдума, а Евросоюз признал голосование «незаконным и антиконституционным».
В день референдума в Каталонии пострадали более 800 человек — Мадрид заранее сменил руководство местного МВД и прислал в регион тысячи полицейских, которые должны были остановить избирателей.
После того, как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, которая формально объявляет о независимости региона, власти Испании распустили кабинет министров и правительство автономии.
Главой Каталонии стала заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.
Пучдемон не признал отставки своего правительства.
Мадрид планирует провести 21 декабря выбор в каталонский парламент, который назначит новых министров.
По теме:
- Прокуратура Испании обвинила лидера Каталонии в мятеже и растрате
- Заместитель премьер-министра Испании стала новой главой Каталонии
- Каталония объявила о независимости от Испании. Мадрид распустил парламент и правительство региона