В Бишкеке на 51 году жизни умер участник группы «Элес» Айдин Джумалиев. До этого у него диагностировали рак печени. Похороны музыканта пройдут 5 ноября.
Музыкант Айдин Джумалиев скончался 3 ноября после продолжительной борьбы с раком печени.
Прощание с артистом пройдет в Бишкеке 5 ноября в 12 микрорайоне. Музыканта похоронят в Токмаке.
Музыканта Аидина Джумалиева сегодня не стало .Пусть его душа покоится с миром. Соболезнования родным. Жаткан жери жайлуу болсун 🙏
Posted by Assol Moldokmatova on Thursday, November 2, 2017
Помощь Джумалиеву
После того, как у музыканта диагностировали рак печени с поражением позвоночника и легких, он обратился ко всем неравнодушным кыргызстанцам с просьбой о помощи.
Президент Алмазбек Атамбаев выделил Джумалиеву сумму в размере 500 тысяч сомов.
Помимо этого, в Бишкеке прошел благотворительный концерт, посвященный музыканту, с помощью которого был собран еще один миллион на лечение Джумалиева.
Музыкант лечился в онкологической клинике в Турции.
Музыкальная карьера
«Элес» — кыргызская музыкальная группа, которая начала свою карьеру в 1985 году. Музыканты выступали и записывали песни до 2002 года.
Айдин Джумалиев был участником группы с момента основания.
Всего музыканты записали пять альбомов. «Элес» является одним из самых успешных и признанных музыкальных коллективов Кыргызстана.
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