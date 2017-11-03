В Бишкеке на 51 году жизни умер участник группы «Элес» Айдин Джумалиев. До этого у него диагностировали рак печени. Похороны музыканта пройдут 5 ноября.

Музыкант Айдин Джумалиев скончался 3 ноября после продолжительной борьбы с раком печени.

Прощание с артистом пройдет в Бишкеке 5 ноября в 12 микрорайоне. Музыканта похоронят в Токмаке.

Музыканта Аидина Джумалиева сегодня не стало .Пусть его душа покоится с миром. Соболезнования родным. Жаткан жери жайлуу болсун 🙏 Posted by Assol Moldokmatova on Thursday, November 2, 2017

Помощь Джумалиеву

После того, как у музыканта диагностировали рак печени с поражением позвоночника и легких, он обратился ко всем неравнодушным кыргызстанцам с просьбой о помощи.

Президент Алмазбек Атамбаев выделил Джумалиеву сумму в размере 500 тысяч сомов.

Помимо этого, в Бишкеке прошел благотворительный концерт, посвященный музыканту, с помощью которого был собран еще один миллион на лечение Джумалиева.

Музыкант лечился в онкологической клинике в Турции.

Музыкальная карьера

«Элес» — кыргызская музыкальная группа, которая начала свою карьеру в 1985 году. Музыканты выступали и записывали песни до 2002 года.

Айдин Джумалиев был участником группы с момента основания.

Всего музыканты записали пять альбомов. «Элес» является одним из самых успешных и признанных музыкальных коллективов Кыргызстана.

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