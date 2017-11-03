Лицензию казахской меднодобывающей компании «Каз Минералз Бозымчак» восстановили после оплаты всех штрафов и устранения нарушений, найденных в ходе внеплановой проверки.

В комиссии по вопросам лицензирования на заседании 3 ноября приняли решение о возобновлении лицензии компании «Каз Минералз Бозымчак».

Компания выполнила поручение инспекции и оплатила весь нанесенный ущерб и устранила нарушения.

Ранее в ходе проверки горно-обогатительного комбината «Бозымчак» Госэкотехинспекция обнаружила ряд промышленных и экологических нарушений. Общий ущерб составил 669 тысяч сомов.

Поэтому в правительстве приостановили лицензию компании на разработку медно-золоторудного карьера Бозымчак на три месяца.

«Госэкотехинспекция проводила внеплановую проверку, в ходе которой был выявлен ряд нарушений. Инспекция дала им время на устранение нарушений, на этот срок мы приостановили лицензию», — сказал глава госкомитета промышленности Улан Рыскулов

Бозымчак — одно из крупнейших золоторудных месторождений в Кыргызстане. Этот рудник разрабатывает казахская компания «Каз Минералз».

По информации правительства, ежегодно в бюджет от компании поступает 310 млн сомов.

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