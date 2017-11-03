В Сузакском районе Джалал-Абадской области на трассе Бишкек — Ош 2 ноября «Мерседес» выехал на встречную полосу и врезался в «Дэу». Двое из четырех пассажиров «Дэу» погибли, еще двое пострадали. Водителя «Мерседеса» увезли в отделение милиции.

Авария произошла в районе села Орук-Сай 2 ноября, примерно в 21:00. По предварительным данным, «Мерседес» выехал на встречную полосу и врезался в «Дэу».

В «Дэу» ехала семья из четырех человек. В результате аварии погибли супруги — они скончались по дороге в больницу. Их дети пострадали и их доставили в больницу Сузакского района.

Милиция проводит техническую экспертизу, водитель задержан. Причина аварии выясняется.

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