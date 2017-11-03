Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 3 ноября встретился с новоизбранным президентом Сооронбаем Жээнбековым. Атамбаев поздравил Жээнбекова с победой на прошедших президентских выборах.

Пресс-служба президента сообщила, что встреча Атамбаева и Жээнбекова прошла 3 ноября.

Алмазбек Атамбаев поздравил Сооронбая Жээнбекова с победой на президентских выборах.

Атамбаев отметил, что президентские выборы прошли открыто и демократично. Он считает, что таким образом кыргызстанцы выразили свое «высокое доверие» Жээнбекову.

Также во время встречи Атамбаев и Жээнбеков обсудили актуальные вопросы внутренней и внешней политики государства.

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