Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 3 ноября встретился с новоизбранным президентом Сооронбаем Жээнбековым. Атамбаев поздравил Жээнбекова с победой на прошедших президентских выборах.
Пресс-служба президента сообщила, что встреча Атамбаева и Жээнбекова прошла 3 ноября.
Алмазбек Атамбаев поздравил Сооронбая Жээнбекова с победой на президентских выборах.
Атамбаев отметил, что президентские выборы прошли открыто и демократично. Он считает, что таким образом кыргызстанцы выразили свое «высокое доверие» Жээнбекову.
Также во время встречи Атамбаев и Жээнбеков обсудили актуальные вопросы внутренней и внешней политики государства.
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