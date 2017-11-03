Мэрия Бишкека на совещании в правительстве объяснила раннее начало подачи тепла в Бишкеке. Причиной стали просьбы горожан о подаче тепла в преддверии октябрьских заморозков.

На совещании в правительстве вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев поднял вопрос того, что в столице раньше времени включили отопление, и возможен ли вариант отключить его, пока стоит теплая погода.

По его мнению, отопление стоит отключить, так как расходы на отопление домов с начала отопительного сезона составили 40 млн сомов.

Замдиректора компании «Электрические станции» Бердибек Боркоев сказал, что решение о включении центрального отопления принимается на совещании в мэрии. После того, как чиновники в мэрии дали разрешение на подачу тепла, жителям включили отопление.

Решение о подаче тепла также принимают компании «Национальный энергохолдинг», «Электрические станции» и ТЭЦ.

По словам вице-мэра Бишкека Эркина Исакова, в мэрию в период с 4 по 8 октября поступали заявки от граждан с просьбой включить отопление.

«Есть справка Кыргызгидромета, в которой говорится, что с 4 по 8 октября фактическая температура воздуха была ниже 8 градусов, а в ночное время температура опускалась до 1,6 градуса, и это очень чувствительно для социальных объектов, в мэрии было много заявок о подаче отопления», — сказал Исаков.

Он добавил, что в октябре в Бишкеке ожидались заморозки и ливневые дожди.

«Юридические и моральные основания для принятия коллективного решения о подаче тепла были, и, думаю, тут ничьей вины нет. В долины Средней Азии проникли теплые потоки воздуха. Такие температурные аномалии в данный сезон встречаются довольно редко, и предсказать их затруднительно », — резюмировал Исаков.

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов сказал, что действия мэрии соответствуют нормам.

«Есть нормы, что если трое суток среднесуточная температура ниже 8 градусов, то с этого периода начинается отопительный период, другой вопрос — регулировка температуры», — сказал Боронов.

Замдиректора компании «Электрические станции» Бердибек Боркоев добавил, что на отключение отопления понадобится несколько суток.

«Есть санитарная норма не снижать горячую воду ниже 60 градусов. Можно полностью остановить работу котлоагрегатов, но на выключение требуется 3-4 дня, на подачу потребуется столько же», — сказал он.

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