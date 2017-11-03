Протестующие в Таласе снова потребовали извинений от президента Алмазбека Атамбаева за «грубые высказывания» в их адрес. Ранее Атамбаев заявил, что ему было «стыдно» за митингующих в Таласе, которые отказались слушать строки эпоса «Манас».

По данным милиции Таласской области, у здания областной администрации собралось около 200 человек.

Митингующие требуют извинений от президента за его «обидные» слова о таласцах.

«Мы просили извинения, больше недели уже прошло, а никто нам не отвечает», — заявили митингующие.

Posted by Максатбек Казакбаев on Friday, November 3, 2017

Кроме того, протестующие недовольны сложившейся ситуацией на кыргызско-казахской границе. По их словам, из-за усиления контроля на границе продукты питания в Таласе дорожают с каждым днем.

«Мы устали стоять на границе с Казахстаном. Кто нам ответит от властей, когда это прекратится? Почему перед своим уходом президент поссорился с Казахстаном? Президент должен быть президентом, а не просто так говорить все, что вздумается», — сказали они.

Митингующие пообещали, что если и дальше президент и власти страны будут игнорировать их требования, то они поедут в Бишкек и проведут курултай.

Не первый митинг

Жители Таласской области уже выходили на подобный митинг 29 октября и требовали извинений от президента за его «обидные» высказывания о таласцах.

До этого 26 октября таласские аксакалы приехали в Бишкек и провели пресс-конференцию по поводу высказываний Атамбаева.

«То, что сказал Алмазбек Атамбаев, очень обидно для нас. Мы всегда были патриотами, выступали за единство Кыргызстана. Мы хотим напомнить, что и таласцы, и ошане, и нарынцы, и чуйцы являются потомками Манаса», — заявил один из аксакалов Торобек Кешенбаев.

Критика Атамбаева в адрес жителей Таласа

Глава государства, выступая перед президентскими стипендиатами 18 октября, сказал, что был «расстроен», когда таласцы на митинге в поддержку кандидата в президенты Омурбека Бабанова не дали полпреду правительства по Таласской области Даиру Кенекееву зачитать слова из эпоса «Манас».

«Когда Кенекеев захотел прочитать строки Манас-ата, молодые люди с криками и свистами не дали ему прочитать. Это стыдно для таласцев», — сказал Атамбаев.

Позже Руководитель аппарата президента Алмаз Усенов заявил, что участники митинга в Таласе, прошедшего 16 октября, должны «покаяться за отказ слушать предсмертные слова Манаса». Усенов назвал поведение демонстрантов «вопиющим фактом».

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