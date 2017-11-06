В ряде городов России задержаны более 400 человек, их подозревают в «попытке свергнуть режим». По мнению правоохранителей, они могли быть членами запрещенного националистического движения «Артподготовка», лидер которой обещал провести 5 ноября «революцию».

По всей России 5 ноября были задержаны более 400 человек, хотя лидер националистического движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев настаивает, что арестованы тысячи, а на улицу вышли 5 000 его сторонников.

Больше всего людей было задержано в Москве — около 263 человек. Такую информацию озвучивает МВД Москвы.

Однако «ОВД-Инфо» пишет, что в Москве задержаны более 330 человек, из которых 49 — несовершеннолетние. Задержанных развезли по 19 отделениям полиции.

BBC утверждает, что основная часть задержаний прошла на Манежной и Пушкинской площадях, где полиция проводила тщательные досмотры прохожих.

По информации «Медузы», задержанные не несли никаких плакатов и не выкрикивали лозунгов, сами задержания проходили спокойно.

Издание утверждает, что на площадях было нормальное для выходных количество людей, и периодически полиция выводила из их числа молодых мужчин и уводила в автозак.

«ТАСС» пишет, что у ряда задержанных изъяли «оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства».

Среди задержанных в Москве оказались петербуржцы, которые приехали на чтения экономиста Адама Смита, проходившие в Высшей Школе Экономики — одном из ведущих университетов страны.

Также были задержаны иностранные туристы. Многие задержанные жаловались, что просто гуляли и не знали о Артподготовке.

Кроме Москвы, люди были задержаны в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре, Красноярске и Перми.

Движение «Артподготовка»

В октябре в Москве и других городах России задержали десятки сторонников движения «Артподготовка».

Движение основал националист Вячеслав Мальцев, разыскиваемый по обвинению в экстремизме. Сам он находится за границей.

Мальцев в течение нескольких лет говорил, что 5 ноября в России произойдет революция.

Он призывал своих сторонников выйти в этот день на центральные улицы городов и стоять, пока президент Владимир Путин не уйдет в отставку.

Движение вылилось из одноименного канала на YouTube, который вел Мальцев. В 2011 он создал его, чтобы рассказывать о «плохих новостях», происходящих в мире и в России.

Летом 2017 года Мальцев покинул Россию после того, как против него возбудили уголовное дело за «Создание экстремистского сообщества».

Мальцев продолжал вести эфиры «Артподготовки» из Франции. В октябре этого года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск за «Публичные призывы к экстремистской деятельности».