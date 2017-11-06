В церкви штата Техас мужчина открыл стрельбу по прихожанам и убил более 20 человек, около 30 ранены. Нападавший попытался бежать, но был застрелен.
В церкви города Сазерленд Спрингс в штате Техас вооруженный мужчина открыл стрельбу по прихожанам.
Там находились около 60 человек. По информации полиции, погибли 27, ранены более 25 человек.
СМИ пишут о 20 погибших и 30 раненых.
Нападавший бежал из церкви, но был убит после непродолжительной погони — его застрелили полицейские.
Церковь оцепили. На месте преступления работают сотрудники ФБР.
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что следит за ходом расследования.
May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017
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