Бишкек: Пьяный подполковник милиции дважды врезался в одну машину

Начальник милиции на «Мерседесе» врезался в «Субару» и попытался скрыться. Водитель «Субару» попытался его догнать, однако пьяный милиционер врезался в его машину еще раз. Пострадавший водитель получил сотрясение мозга и травму руки.

Представитель пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что за рулем «Мерседеса» находился подполковник милиции в нетрезвом состоянии.

«Проводится служебное расследование. По результатам будут приняты жесткие меры вплоть до освобождения от занимаемой должности», — сказал Оморов.

По его словам, авария произошла 28 декабря на пересечении улиц Ахунбаева и Тыныстанова.

Начальник милиции ехал в «Мерседесе» и врезался в стоявшую на обочине «Субару». Однако после столкновения он не остановился, а продолжил движение.

Водитель «Субару» догнал ударивший его автомобиль и попытался его остановить. Вместо этого милиционер врезался в «Субару» еще раз, при этом нанеся травмы водителю.

У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и травму руки. Машины доставлены на спецстоянку.