Тулебердиева назначили главой ФУГИ

Премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение о назначении Рената Тулебердиева на должность председателя Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ). Тулебердиев пришел на этот пост после отставки Дуйшенбека Зилалиева.

Премьер-министр подписал указ о назначении Тулебердиева 29 декабря.

Тулебердиев начал свою карьеру в 2005 году, работая начальником службы протокола в Государственной резиденции.

Через год он стал заведующим отделом по организации мероприятий при управлении

делами президента.

В 2009 году он начал работать в администрации президента. Через год Тулебердиев стал управлять делами в Госрезиденции президента.

Через четыре года его назначили консулом Кыргызстана в Стамбуле.

В феврале 2016 года Тулебердиев стал заместителем управляющего делами президента.

Тулебредиев пришел на пост главы ФУГИ после скандального увольнения Дуйшенбека Зилалиева, который пробыл на этой должности всего месяц.

По данным ГКНБ, именно Зилалиев сообщил о заложенной бомбе на пути следования кортежа президента в день инаугурации 24 ноября.

Сам Зилалиев назвал эти обвинения «полной ложью», однако решил уволиться, чтобы «не ставить под удар» правительство и премьер-министра.

До Зилалиева ФУГИ в течение трех лет возглавлял Болсунбек Казаков.

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