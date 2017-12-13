ГКНБ возбудил дело из-за сообщения о бомбе в день инаугурации. Причем здесь Зилалиев?

Дело связано с сообщением о бомбе, которая по информации заявителя якобы была заложена по пути следования кортежа президента в день инаугурации. Информация оказалась ложной, и спецслужбы возбудили дело — заявителем предположительно был глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев.

Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов сказал в интервью радио «Азаттык», что сообщение о заложенной бомбе поступило 24 ноября, в день инаугурации, от курсанта Академии МВД.

Курсант сообщил, что бомба заложена на пересечении улиц Московская и проспекта Айтматова — там, где должен был проезжать кортеж нового президента Сооронбая Жээнбекова.

«По словам курсанта Академии МВД, человеком, который сообщил о заложенной бомбе, якобы является глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев», — сказал Сулайманов.

ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Сам Зилалиев в интервью изданию 24.kg назвал «полнейшей ложью» то, что он сообщил о заложенной бомбе в день инаугурации.

«Мы действительно ехали по трассе. Помню, как одной девушке-курсантке сделал замечание. Я сказал, что форма ей идет, но недостаток нужно устранить. Если она на это обиделась, прошу прощения. Неужели из-за этого она придумала про бомбу? Я должен был сделать замечание», — сказал он.

Инаугурация президента Сооронбая Жээнбекова состоялась 24 ноября.

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