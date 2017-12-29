Баткенская область: Трое мужчин похитили девушку и требовали выкуп в $31 тысячу. Их задержали

Милиция задержала троих мужчин, подозреваемых в похищении девушки, в Кадамжайском районе Баткенской области. Они требовали у родственников девушки выкуп в 31 тысячу долларов США.

Пресс-служба МВД сообщила, что 20 декабря в милицию обратился гражданин Узбекистана с заявлением о похищении.

Он рассказал, что неизвестные похитили его 23-летнюю внучку. По его словам, неизвестные потребовали от него 31 тысячу долларов выкупа.

Милиционеры приступили к поиску девушки в тот же день. Ее телефон был отключен, а пограничники сообщили, что разыскиваемая не пересекала кыргызско-узбекскую границу.

Правоохранители выяснили, что похитители заманили девушку к заградительному забору на границе, силой затащили в машину и увезли в Кадамжай, где и удерживали.

Для передачи денег мужчинам назначили встречу недалеко от государственной границы. Милиционеры начали спецоперацию во время переговоров и задержали подозреваемых. Похищенную девушку нашли в машине, припаркованной неподалеку.

Задержанными оказались 28-летний, 21-летний и 19-летний местные жители. По предварительной информации, они похитили девушку из-за «финансовых разногласий».