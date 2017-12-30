ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга

ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге. Ранее взрыв в санкт-петербургском супермаркете признал терактом президент России Владимир Путин.

Боевики «Исламского государства» заявили о своей причастности к взрыву в Санкт-Петербурге, в котором пострадали 18 человек.

О причастности ИГИЛ к взрыву сообщило связанное с экстремистами информагенство Amaq. Информацию подтвердила и организация SITE Intelligence Group, мониторящая интернет-активность террористов.

По началу правоохранительные органы назвали взрыв в отделе камер хранения супермаркета «Перекресток» в Санкт-Петербурге «покушением на убийство», но не терактом.

Уже 28 декабря президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом.

«В Петербурге был совершен террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта», — сказал Путин.

СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен возможный исполнитель теракта.

Взрыв случился 27 декабря около 18 часов в супермаркете «Перекресток» на севере Санкт-Петербурга. Бомба была начинена поражающими элементами, но никто не погиб — девять человек были госпитализированы.

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