К 10 годам колонии-поселения приговорили водителя, сбившего насмерть четырех человек

Сокулукский районный суд приговорил к 10 годам колонии-поселения водителя, который в августе 2017 года сел пьяным за руль и насмерть сбил трех женщин и ребенка, стоявших на обочине.

Издание «Катус» со ссылкой на пресс-службу суда сообщило, что свой срок водитель будет отбывать в колонии-поселении.

Потерпевшая Ализа Калчаева, у которой в ДТП погибли мать и сын, считает приговор мягким и собирается обжаловать его.

В августе 2017 года водитель не справился с управлением и насмерть сбил четырех человек, стоявших на обочине — трех женщин и ребенка.

Мужчину задержали на месте ДТП, а судмедэкспертиза подтвердила, что на момент аварии водитель был пьян.

Мужчина утверждал, что выпил всего 50 граммов водки, а гибель четырех человек — всего лишь несчастный случай. Свою вину он признал лишь частично.

Ужесточение наказания за аварии с летальным исходом

В декабре 2017 года в парламенте в третьем чтении одобрили законопроект, который ужесточает наказание за ДТП со смертельных исходом.

Согласно ему, если в аварии или при наезде погибнет человек, виновника могут посадить на срок до семи лет.

За гибель нескольких человек грозит срок от семи до 10 лет лишения свободы с лишением прав на три года.

Если водитель в момент аварии был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то ему будет грозить от восьми до 10 лет тюремного заключения с конфискацией прав на три года.

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