Нарын: Пограничникам дали квартиры в домах, построенных за счет России

Ключи от новых квартир в Нарыне пограничникам и сотрудникам ГСИН вручил премьер-министр Сапар Исаков. Дома были построены за счет средств, выделенных Россией.

Ключи от новых квартир пограничникам и сотрудникам Государственной службы исполнения наказаний Сапар Исаков вручил во время своей рабочей поездки в Нарын.

От кабинета министров новоселам были вручены денежные сертификаты для облагораживания придомовых территорий.

Строительство двух трехэтажных 24-квартирных домов началось в апреле за счет средств, выделенных Россией.

Теперь в Нарыне должны начать строительство жилья для сотрудников МЧС.

Ранее, в ноябре и октябре, Алмазбек Атамбаев, занимавший должность президента Кыргызстана, вручил ключи от квартир в новых домах в Бишкеке сотрудникам Госкомитета нацбезопасности, а в сентябре в новые дома в Токмоке заселили милиционеров.

По теме: