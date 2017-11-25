Власти выделили 217 млн сомов на строительство двух домов для судей

Государственный департамент жилищного строительства объявил тендер на строительство двух домов для сотрудников судебной системы. На строительство планируют потратить более 217 млн сомов.

По замыслу госдепартамента жилищного строительства, два девятиэтажных дома для работников судебной системы возведут в Бишкеке на улице Юдахина, недалеко от пересечения с улицей Гагарина.

В домах будет по три подъезда и 171 квартире. На строительство ведомство планирует потратить 217 млн 292 тысячи сомов.

Тендер на строительство был объявлен 24 ноября, срок подачи на участие в нем заканчивается 15 декабря.

Компания-победитель должна будет построить высотки за срок не более восьми месяцев.