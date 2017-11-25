Грузия: В пожаре пятизвездочного отеля в Батуми погибли 11 человек

В пожаре в 22-этажном пятизвездочном отеле «Леогранд» погибли 11 человек, более 20 человек пострадали от интоксикации угарным газом.

В городе Батуми вечером 24 ноября начался пожар в 22-этажном пятизвездочном отеле «Леогранд».

Огонь объял спа-центр отеля, из-за сильного задымления эвакуация людей была затруднена. В пожаре погибли 11 человек — 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана.

Также от интоксикации угарным газом пострадали более 20 человек, в том числе иностранцы — граждане Израиля и Турции. Их состояние оценивается как стабильное.

Более ста человек, в числе которых сотрудники отеля, гости и участницы конкурса красоты «Мисс Грузия 2017», были эвакуированы из здания.

Эвакуацию затрудняло не только задымление, но и отсутствие пожарной лестницы в отеле.

«Был задымлен единственный коридор, лестница, и люди были блокированы на седьмом этаже. Хочу поблагодарить спасателей, так как благодаря их смелым действиям мы смогли снять людей с седьмого этажа. Также хочу поблагодарить порт Батуми за технику, которая помогла нам спасти людей», — сказал глава МВД Георгий Захария.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования и поблагодарил спасателей.

«Я огорчен из-за трагедии, развернувшейся в Батуми, в результате которой погибли люди. Всем сердцем соболезную семьям и близким погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — сказал он.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о том, что ведется следствие.

«В связи со случившимся началось расследование. Мобилизованы все соответствующие службы, чтобы быстро установить причины произошедшего. За этим последует строжайшее реагирование и будут наказаны все, кто виновен в этой трагедии», — заявил Квирикашвили.

За нарушении правил пожарной безопасности и гибель людей в пожаре заведено уголовное дело. Отель «Леогранд» принадлежит турецкому бизнесмену Эролу Аврогену.

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