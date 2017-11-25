Экс-президента Розу Отунбаеву не приглашали на инаугурацию Жээнбекова

Аппарат президента сообщил, что экс-президента Кыргызстана Розу Отунбаеву не включали в список гостей на инаугурацию Сооронбая Жээнбекова. Причины такого решения неизвестны.

По информации радио «Азаттык», аппарат президента не включал в список гостей на инаугурацию Сооронбая Жээнбекова экс-президента Кыргызстана Розу Отунбаеву. Аппарат президента не объяснил причины такого решения.

Уже после мероприятия Роза Отунбаева сказала, что не пошла бы на инаугурацию, даже если бы ее пригласили.

Ранее власти Кыргызстана решили не приглашать на мероприятие президентов других стран.

Церемония инаугурации Сооронбая Жээнбекова прошла 24 ноября в Государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

На мероприятие пригласили более 400 гостей — членов партии СДПК, депутатов Жогорку Кенеша, членов правительства, дипломатический корпус и представителей международных организаций.

Роза Отунбаева и действующая власть

Отношения экс-президента Розы Отунбаевой с действующей властью ухудшились после того, как она выступила против поправок в Конституцию, которые инициировал в 2016 году президент Алмазбек Атамбаев. Против поправок выступили и члены Временного правительства.

Отунбаева заявила, что Конституцию нельзя менять до 2020 года, так как на референдуме 2010 года был принят мораторий на внесение поправок в главный закон страны.

Атамбаев, выступая на Дне независимости Кыргызстана, публично раскритиковал Конституцию 2010 года, работу Временного правительства и экс-президента Розу Отунбаеву.

Он назвал «гнусной ложью» тезисы обращения Розы Отунбаевой и экс-министров Временного правительства против изменения в Конституцию.

Роза Отунбаева была на одной сцене с Алмазбеком Атамбаевым, когда он сказал, что в Конституции «заложены все “мины” для хаоса». Она покинула сцену и ушла с празднования Дня независимости, пока президент выступал.

В июле 2017 года Отунбаева и другие глены Временного правительства дали показания в пользу главного оппозиционера действующей власти Омурбека Текебаева.

Текебаева обвиняли в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского. Отунбаева в начале своих показаний заявила, что дело против Текебаева — «политическое», а сам судебный процесс назвала «несправедливым».

Омурбека Текебаева и его соратника Дуйшенкула Чотонова приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако политики попали под амнистию и должны провести в тюрьме четыре с половиной года.

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