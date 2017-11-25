Дочь депутата Бокоева ударили ножом, она госпитализирована

На 17-летнюю дочь депутата от фракции «Республика — Ата Журт» Кенжебека Бокоева напали 24 ноября. Девушку ограбили и ударили два раза ножом в бедро, милиция ищет нападавших.

По словам главврача спецбольницы Гульмиры Баетовой, жизнь дочери депутата Бокоева вне опасности. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное.

Сам депутат Кенжебек Бокоев пока недоступен для комментариев.

Неизвестные ограбили и ударили ножом 17-летнюю девушку вечером 24 ноября.

Девушку дважды ранили в бедро, первую помощь после нападения ей оказали в третьей детской больнице.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой» и ищет нападавших.

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