Задержание и обыск автомобиля дочь депутата Каната Исаева Бермет сняла на видео. Теперь видео проверяет МВД.

Вечером 13 октября Бермет Исаева опубликовала на своей странице в фэйсбуке два видео, на которых были сняты неизвестные. Исаева утверждает, что группа мужчин, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, остановила и обыскала ее автомобиль.

«От шока мы минут 5 мирно повиновались, только потом начали спрашивать на каком основании, где понятые, есть ли у них разрешение. На все вопросы они отвечали, что “Сейчас приедет начальство и все объяснит”. Ну, а когда я пригрозила , что сниму все на камеру и выложу, они все разбежались», — написала она.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Эрнис Осмонбаев в интервью Kloop.kg сказал, что ведомство изучает опубликованные Исаевой видео.

Он отказался прокомментировать действия людей, которые задержали и обыскали автомобиль Бермет Исаевой.

«Сейчас проводится проверка, мы сможем прокомментировать это позже», — сказал Осмонбаев.

Бермет Исаева — дочь депутата Каната Исаева. Сейчас ее отец находится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности, его подозревают в «подготовке к насильственному захвату власти». Сотрудники ГКНБ задержали политика 30 сентября.

По данным следствия, Исаев с «сообщниками» должны были вербовать людей, которые были бы не согласны с итогами президентских выборов.

В ведомстве считают, что переворот устроили бы в случае поражения Омурбека Бабанова на президентских выборах, специально нанятые Исаевым люди, должны были бы начать массовые беспорядки.

Бабанов на своей пресс-конференции 1 октября заявил о том, что Канатбека Исаева задержали из-за того, что тот оказывал ему поддержку и был его сторонником. Политик также отрицал, что причастен к подготовке «массовых беспорядков».

Выборы президента состоятся 15 октября, за должность президента страны борются 11 человек.



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