В Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана сообщили, что больше не нуждаются в гуманитарной помощи из Казахстана. МЧС обращалось за помощью к Казахстану во время схода оползней на юге Кыргызстана.

Правительство Казахстана хотело предоставить МЧС Кыргызстана гуманитарную помощь — строительные материалы в виде досок и деревянных столбов.

Причина оказания помощи — сходы оползней и лавин на юге Кыргызстана, которые произошли в мае 2017 года.

Однако кыргызская сторона отказалась от гумпомощи, так как она «потеряла актуальность».

«При поддержке зарубежных партнеров удалось оперативно преодолеть последствия стихийных бедствий на юге страны […]. МЧС информирует, что в настоящее время необходимость оказания гуманитарной помощи со стороны Республики Казахстан потеряла свою актуальность», — сообщила пресс-служба МЧС.

Оползни на юге Кыргызстана

Весной этого года на юге Кыргызстана произошла серия землетрясений и сходы оползней. Большинство из них пришлись на Узгенский район Ошской области. Из-за стихийных бедствий погибло более 30 человек.

Самый крупный случай произошел в селе Аюу в конце апреля. Тогда оползень накрыл целый поселок. В результате погибли 24 человека, 16 из них остались под завалами.

В конце марта в селе Ничка-Сай оползень накрыл жилой дом, в результате погибла семья из шести человек.

Причиной частых бедствий в МЧС назвали дожди и землетрясения. По словам местных властей, они заранее предупреждали местных жителей переехать в безопасные зоны, однако некоторые отказались и остались жить в опасной зоне.

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