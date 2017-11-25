Кыргызстан поднялся на пять строчек в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола сборная Кыргызстана заняла 115-ю строчку, улучшив свои показатели на пять позиций по сравнению с прошлым месяцем.

В очередном рейтинге ФИФА подопечные Александра Крестинина заняли 115 строчку мирового рейтинга, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлым месяцем.

В октябре национальная сборная сыграла вничью (2:2) в гостях у сборной Мьянмы в матче отборочного этапа Кубка Азии-2019.

А в ноябре, в рамках того же турнира, команда выиграла матч против сборной Макао со счётом 4:3.

Соперники Кыргызстана по группе отборочного раунда Кубка Азии-2019 расположились на следующих позициях: Индия на 105-ом месте, Мьянма на 150-ом (+5) и Макао на 182-ом (-2).

Сборная Индии уже обеспечила себе место в финальной стадии Кубка Азии, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в 2019 году. За второе место в группе развернется борьба между Кыргызстаном и Мьянмой.

После четырех встреч в активе кыргызстанцев 7 очков, у футболистов Мьянмы — 5. 22 марта команды сыграют друг против друга на нейтральном поле.

Командой месяца по версии ФИФА стала сборная Северной Кореи, которой удалось подняться сразу на 18 позиции и занять 114-е место. Хуже всех себя показала сборная Лаоса, которая опустилась в мировом рейтинге на 22 позиции (184-е место).

В топ-5 рейтинга ФИФА без изменений. Германия первая, Бразилия на втором месте, Португалия — на третьем. Следом идут Аргентина и Бельгия.

Испания прибавила очков и поднялась на шестое место, Польша стала седьмой, Швейцария — восьмой, следом за ней расположилась сборная Франции. Десятку лучших замыкает команда Чили, не сумевшая квалифицироваться на чемпионат мира.

Рейтинг сборных ФИФА — система, позволяющая определить относительный показатель силы команды в текущий момент времени. Он обновляется каждый месяц.

Система начисления очков — нефиксированная и зависит от многих факторов: силы сборной-соперника, места в текущем рейтинге ФИФА, коэффициента важности матча и так далее.

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