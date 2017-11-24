Матч Кыргызстан — Мьянма перенесли на март следующего года

Отмененный в сентябре матч между сборными Кыргызстана и Мьянмы перенесли на 22 марта 2018 года. Команды сыграют на нейтральном поле.

Матч отборочного этапа Кубка Азии-2019 между Кыргызстаном и Мьянмой, перенесен на следующий год. Такое решение было принято во время конгресса комитета соревнований, проводимых Азиатской футбольной конфедерацией.

По словам вице-президента федерации футбола Кыргызстана Дастанбека Конокбаева, кыргызская сторона стремилась к тому, чтобы комитет принял решение о переносе. Он добавил, что о месте проведения матча станет известно позже.

«Официальное заявление федерация футбола Кыргызстана сделает после окончания комитета, так как заседание продолжается и есть еще множество вопросов на повестке дня. Для нас главное — решение нашего вопроса в положительном ключе», — сказал Конокбаев.

Матч третьего тура отборочного раунда Кубка Азии-2019 должен был состояться 5 сентября, но за день до этого матч отменили по приказу премьер-министра Сапара Исакова «из-за угрозы террористического акта».

Сборная Кыргызстана по футболу борется за путевку на Кубок Азии, который пройдет в ОАЭ в 2019 году. В одной группе с кыргызстанцами также команды Индии, Мьянмы и Макао.

По итогам четырех игр сборная Кыргызстана расположилась на втором месте с семью очками в активе. Впереди только сборная Индии, которая уже обеспечила себе место в плей-офф турнира. За вторую путевку в группе поборются Кыргызстан и Мьянма.

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