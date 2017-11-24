Казахские чиновники пишут о «психическом заболевании Атамбаева» со ссылкой на «Викиликс». Но на «Викиликс» этой информации нет

Спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в твиттере о «психическом заболевании и пристрастии к алкоголю» уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Казахский чиновник сослался на «Викиликс», но там такого сообщения нет.

Свой твит Токаев опубликовал 24 ноября, в день передачи президентских полномочий от Атамбаева к его преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову. В сообщении казахский чиновник написал следующее:

«В “Викиликс” опубликовано сообщение [бывшего] посла США [в Кыргызстане Стивена] Янга со ссылкой на данные турецких докторов о психическом заболевании Атамбаева и его пристрастии к алкоголю, что усугубляет паранойю. Тогда все становится понятным! Остаётся пожелать ему выздоровления».

В Викиликс опубликовано сообщение посла США Янга со ссылкой на данные турецких докторов о психическом заболевании Атамбаева и его пристрастии к алкоголю, что усугубляет паранойю. Тогда все становится понятным! Остаётся пожелать ему выздоровления. — Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) November 24, 2017

Но журналисты Kloop.kg не нашли подтверждения этой информации на сайте самого «Викиликс», который публикует секретную информацию правительств разных стран, включая США.

Всего на «Викиликс» около 120 сообщений посольства США в Кыргызстане, в которых упоминается Атамбаев, но в них не говорится о «психическом заболевании» или «пристрастии к алкоголю» со стороны кыргызского политика.

Более того, на сайте нет сообщений от Янга, которые касаются Кыргызстана. Стивен Янг был американским послом в Кыргызстане с 2003 по 2005 годы, а секретные депеши посольства США в «Викиликс» охватывают период с 2006 по 2010 годы.

Секретные сообщения американских дипломатов о Кыргызстане, которые можно найти в «Викиликс», в основном, написаны послами Мари Йованович и Татианой Гфеллер или другими сотрудниками посольства.

Йованович, например, составляла профиль Атамбаева в марте 2007 года, когда он стал премьер-министром, но и в этой биографии не написано о «психическом заболевании» или «пристрастии к алкоголю».

Ссора с Казахстаном

Токаев — не первый казахский чиновник, который пишет об этом. Ранее, 21 ноября, первый зампредседателя правящей партии «Нур-Отан» Мухтар Куль-Мухаммед опубликовал колонку на новостном портале «ТенгриНьюз», в котором так же сослался на «Викиликс» и Янга, заподозрив Атамбаева в «психическом заболевании».

Вероятнее всего, казахские чиновники взяли информацию не из «Викиликса», а с сайта compromat.ru, который публикует компрометирующие статьи на чиновников разных стран. При этом информация на сайте часто не подтверждается какими-либо документами или ссылками, чем вызывает сомнения в её правдоподобности.

Ответ Токаева и Куль-Мухаммеда — это, скорее всего, ответная реакция на слова Атамбаева, который сказал, что казахские сенаторы готовы «сожрать ложку кала, если прикажет начальник». Это было сравнение с денщиками из «Похождений бравого солдата Швейка».

Ссора между Атамбаевым и казахскими властями началась после того, как уже бывший президент Кыргызстана обвинил Казахстан во вмешательстве во внутренние дела страны.

Это произошло после того, как перед выборами в Кыргызстане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Омурбеком Бабановым, который был главным соперником Сооронбая Жээнбекова во время президентской гонки.

Атамбаев не ограничился обвинениями во вмешательстве и фактически обвинил казахских чиновников в коррупции. В ответ власти Казахстана начали усиленно проверять грузовые автомобили на границе и стали ограничивать кыргызский бизнес в казахских городах.

Новый кыргызский президент Жээнбеков сразу после избрания понадеялся на то, что проблемы на границе с Казахстаном «будут сняты».

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