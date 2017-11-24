Бабанов поздравил Жээнбекова со вступлением в должность президента

Экс-кандидат в президенты и депутат Омурбек Бабанов назвал сменяемость власти «бесценным достижением» и поздравил своего главного оппонента на выборах Сооронбая Жээнбекова с инаугурацией.

Бабанов опубликовал текст своего поздравления на фейсбуке.

В нашем Кыргызстане сегодня вступил в должность новый президент. Власть передана добровольно. В стране стабильность. А с… Posted by Омурбек Бабанов on Friday, November 24, 2017

В своем обращении политик отметил стабильность в Кыргызстане. «Сменяемость власти — бесценное достижение! С этим я хочу поздравить народ Кыргызстана!», — говорится в сообщении Бабанова.

Он также обратился к Жээнбекову, указав, что тот должен продолжить путь Атамбаева и укреплять мир и стабильность в стране. Бабанов призвал развивать Кыргызстан как демократическое и правовое государство.

«Единство и целостность Кыргызстана и нашего народа – это наивысшая ценность, в связи с чем я верю в идентичность наших намерений», — говорится в тексте поздравления.

Бабанов также выразил надежду на то, что народ Кыргызстана поддержит нового президента.

Бабанов на президентских выборах

Омурбек Бабанов считался одним из главных оппонентов провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова на прошедших 15 октября президентских выборах. Жээнбеков победил с более 54% голосов в то время, как Бабанов набрал 33%.

Сразу после дня выборов Бабанов провел пресс-конференцию, на которой согласился с итогами голосования и признал свое поражение.

«Народ проголосовал как проголосовал […] Одинаковые условия не были построены для всех кандидатов, использовался административный ресурс, привлекались правоохранительные органы», — подвел итоги выборов Бабанов.

На этой же пресс-конференции Бабанов сказал, что не собирается покидать страну, но «хочет отдохнуть».

4 ноября Генпрокуратура возбудила против Бабанова уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни». Сам Бабанов и его окружение назвали обвинения «политически мотивированными».

После этого Бабанов объявил о том, что улетел на лечение в Москву, а позже сложил с себя полномочия главы парламентской фракции «Республика — Ата-Журт».

«Он не пропадал и не сбегал. Всегда выходит на связь. Я недавно узнал об уголовном деле против него через СМИ. Связываемся с ним, в ближайшее время, думаю, будут комментарии», — прокомментировал отъезд Бабанова его однопартиец Руслан Казакбаев.

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