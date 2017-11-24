Памятка для заёмщика: как не ошибиться при оформлении кредита?

Для многих жителей Кыргызстана кредиты — единственный способ купить жилье, автомобиль или открыть бизнес. Kloop.kg и FINCA банк разбираются, что именно нужно знать о кредитах, чтобы они не обернулись проблемой.
Материал создан совместно с FINCA Банк в рамках проекта «Финансовая грамотность». Одна из миссий банка — сокращение бедности и повышение уровня жизни населения.
Если вы решились взять кредит, вам есть из чего выбирать: 25 коммерческих банков, 7 микрофинансовых и 99 микрокредитных компаний в Кыргызстане.
Ваша задача, как клиента, найти самый оптимальный вариант, чтобы не ввязаться в невыгодный кредит и не заплатить больше, чем можете.
На что вы должны обращать внимание?
1. Процентная ставка и способ погашения кредита
Процентная ставка — это сумма, которую клиент платит за пользование кредитом (в процентном выражении). Важно не только найти самую низкую процентную ставку, но и учитывать такую вещь, как способ погашения кредита. Их несколько, остановимся на двух основных:
Аннуитетные платежи — вы платите одинаковую сумму каждый месяц.
Обычно выгодны тем, кто работает по найму и получает стабильную зарплату. Когда вы заранее знаете, какую сумму будете платить каждый месяц, это позволяет планировать бюджет.
Например, вы берете в кредит 100 000 сомов на год под 33% годовых. С аннуитетным способом вы платите каждый месяц 9931 сомов в течение года. Всего к выплате 119 159 сомов.
По данным «Кредитного бюро Ишеним», в Кыргызстане 556 000 заёмщиков на сегодняшний день. Эта цифра включает в себя потребительские кредиты, ипотеку, микрозаймы и прочие займы
Дифференцированные платежи — размер выплаты уменьшается каждый месяц.
Теперь посмотрим как будут выглядеть ваши платежи в случае с дифференцированным способом на тот же срок и такую же процентную ставку.
Сумма к выплате: 118 235. По сравнению с первым способом, разница всего 924 сома. Но она будет более ощутимой, если клиент берёт кредит на большую сумму и на более долгий срок.
Обычно банки сами предлагают клиентам удобный способ погашения.
При оформлении кредита просите сразу полный расчет переплат — банк должен назвать клиенту полную сумму, которую необходимо оплатить помимо основного долга.
Если ваша компания или организация пользуется услугами банка для перечисления зарплаты сотрудникам и вам, в том числе, уточните есть ли дополнительные льготы, которые выдаются таким клиентам.
Как банки рассчитывают процентную ставку?
Обычно учитываются такие факторы, как надбавка за риск неуплаты, стоимость привлеченных заемных средств, расходы по предоставлению кредита и надбавка для банка.
Миф №1: Существуют беспроцентные кредиты.
Если финансовое учреждение предлагает вам кредит без процентов, это повод провести более тщательную проверку. Банк зарабатывает на процентах, а с инфляцией он может и вовсе остаться в минусе.
Исключения бывают. Например, некоторые магазины договариваются с банками и продают товары в рассрочку без процентов. Обычно срок выплаты около полугода.
2. Условия кредитного договора
Кредитный договор — это соглашение между клиентом и банком. В нём отражаются все самые важные для вас условия выплат: проценты, сроки и периодичность оплаты, последствия просрочки и прочее.
В этом случае можно потратиться на консультацию грамотного юриста, чтобы проанализировать договор и оценить все риски.
В договоре проверяйте наличие комиссии: некоторые банки снимают её за досрочное погашение кредита, в других можно досрочно погашать только спустя определённое время.
По закону, если клиент за 30 дней письменно уведомил банк о планах досрочно погасить кредит, банк не имеет права налагать штраф или неустойку за это.
Важно проверить в договоре, какую неустойку или штраф банк налагает в случае просрочки оплаты.
Не забывайте, что банковский день заканчивается в 5 вечера. Если клиент оплачивает кредит через терминал после этого времени, деньги поступят только на следующий день. Если и используете этот метод, то лучше не в последний день выплаты кредита, чтобы не получить пеню или штраф за просрочку.
Банк обязательно проверит кредитную историю заёмщика. Именно поэтому важно с самого начала относиться к ней серьезно — все задержки платежей отразятся на кредитной истории, а значит сложнее будет получить последующий кредит.
«Кредитное бюро Ишеним» управляет единой базой данных заемщиков в Кыргызстане. Если вы когда-либо брали кредит или выступали поручителем, информация о вас есть в этой базе. Все банки Кыргызстана используют её, когда необходимо получить информацию о вас.
Кредит имеет определенные цели. По закону у вас нет возможности потратить деньги от банка на что-то другое — это будет проверяться и также отразится на кредитной истории.
Алмаз Кулукеев
Спецалист по кредитованию FINCA банк
После оформления кредита, банк запрашивает соответствующие документы, подтверждающие цели заемщика. Например, если вы получали кредит на покупку машины, вы должны в течении 90 дней отправить нам тех паспорт и другие документы. Также банк организовывает выезды для подтверждения цели заемщика
Миф №2: Если я просрочу кредит меня посадят в тюрьму и отберут квартиру.
За такое в тюрьму не сажают. Чтобы отобрать у вас квартиру, нужно соответствующее решение суда. Обращаться в суды это самая крайняя мера, которую выбирают банки. Это не значит, что можно перестать платить и скрываться. На первых порах банк ограничится телефонными звонками и письмами. После — уже будут высылаться уведомления о серьезных мерах.
На самом деле, если финансовое положение резко ухудшилось, можно обратиться в банк с просьбой поменять условия погашения кредита. Это может быть изменение процентной ставки, суммы долга (реструктуризация кредита) или сроков и периодичности оплаты (пролонгация кредита).
3. Валюта
Кредит лучше брать в той валюте, в которой вы получаете зарплату или доходы от бизнеса, особенно учитывая колебания по отношению к курсу доллара.
В августе 2015 года курс доллара достиг своего исторического максимума: осенью он составлял почти 65 сомов. Для заёмщиков ипотечных кредитов, которые расплачивались в долларах, эта новость стала большой проблемой.
В тот момент правительство запустило программу, согласно которой ипотечные кредиты в иностранной валюте по заявлению заёмщика становились кредитами в сомах — причем конвертация валюты происходила по курсу 62,14 сомов, а не 65. Разницу в почти три сома на 1 доллар США коммерческим банкам покрыли из государственного бюджета.
Миф №3: Я объявлю себя банкротом и не буду платить деньги
В Кыргызстане не предусмотрена процедура банкротства для физических лиц. Платить придётся, а если сильно просрочить с выплатой, ваше имущество продадут по решению суда.
В 2015 году в парламент вносился на рассмотрение законопроект о введении процедуры банкротства, но документ так и не был принят.
4. Репутация банка
Очевидный, но важный пункт. При оценке репутации компании, в которой вы собираетесь брать кредит, опирайтесь не только на отзывы знакомых. Проверьте материалы в СМИ о проверках, судебных процессах, уголовных делах, составе акционеров и финансовом состоянии банка.
Положительные упоминания также стоит учитывать.
Например, FINCA банк имеет сертификат Smart Campaign. Что это такое? У финансовых учреждений, которым выдали этот сертификат, высокие стандарты обслуживания клиентов. Их проверяют на прозрачность, конфиденциальность и предотвращение чрезмерной задолженности клиентов.
Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно проверить наличие лицензии у финансового учреждения.
На сайте Национального банка можно посмотреть полный перечень коммерческих банков и их лицензий. Кстати, на банки могут налагаться ограничения. Вы также можете проверить лицензии микрофинансовых и микрокредитных компаний.
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