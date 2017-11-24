Памятка для заёмщика: как не ошибиться при оформлении кредита?

Кредитный договор — это соглашение между клиентом и банком. В нём отражаются все самые важные для вас условия выплат: проценты, сроки и периодичность оплаты, последствия просрочки и прочее.

В этом случае можно потратиться на консультацию грамотного юриста, чтобы проанализировать договор и оценить все риски.

В договоре проверяйте наличие комиссии: некоторые банки снимают её за досрочное погашение кредита, в других можно досрочно погашать только спустя определённое время.

По закону, если клиент за 30 дней письменно уведомил банк о планах досрочно погасить кредит, банк не имеет права налагать штраф или неустойку за это.

Важно проверить в договоре, какую неустойку или штраф банк налагает в случае просрочки оплаты.

Не забывайте, что банковский день заканчивается в 5 вечера. Если клиент оплачивает кредит через терминал после этого времени, деньги поступят только на следующий день. Если и используете этот метод, то лучше не в последний день выплаты кредита, чтобы не получить пеню или штраф за просрочку.

Банк обязательно проверит кредитную историю заёмщика. Именно поэтому важно с самого начала относиться к ней серьезно — все задержки платежей отразятся на кредитной истории, а значит сложнее будет получить последующий кредит.