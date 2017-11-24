Барскоон: Односельчане выступили против захоронения соседа-баптиста

Около 30 жителей села Барскоон выступили против захоронения умершего односельчанина на местном кладбище. Они объяснили свое решение «нехваткой места». Родные умершего утверждают, что люди против захоронения из-за другой религиозной принадлежности усопшего.

По информации Радио «Азаттык», житель села Барскоон Уланбек Калиев скончался 23 ноября. Родственники хотели похоронить его на местном кладбище, но не смогли — односельчане Калиева выступили против.

Родственник умершего Эсентур Тентиев в интервью журналисту Kloop.kg объяснил, что местные жители отказываются от захоронения из-за «нехватки мест на кладбище».

Однако мужчина утверждает, что настоящей причиной отказа стала религия Калиева — он был баптистом при жизни.

«На самом деле земли там достаточно. Представители местных властей тоже на стороне местных жителей, потому что их по числу больше. У нас нет другого выхода как похоронить его на кладбище соседнего села. Сейчас уже готовится могила для захоронения», — сказал родственник Калиева.

В интервью «Азаттыку» Тентиев сказал, что против захоронения усопшего на сельском кладбище также выступили представители айыл окмоту и религиозные деятели.

«Нам сказали, заберите его куда-нибудь или похороните у себя во дворе. Среди протестующих — представители айыл окмоту […]. Но они не берут на себя ответственность, заявляя, что все должны решить жители», — сказал родственник усопшего.

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана журналисту Kloop.kg подтвердили то, что жители выступили против захоронения человека, который придерживался другой религии.

«Завтра умершего похоронят с соседнем селе Каджы-Сай. За мнение жителей села Барскоон муфтият не в праве отвечать. Это их личная инициатива», — сказали в пресс-службе ДУМКа.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов также подтвердил, что жители села выступили против захоронения односельчанина из-за того, что он придерживался другой религии при жизни.

«Чтобы решить данную проблему сельчане, представители местных властей и муфтията вместе пришли к мнению, чтобы умерших жителей других вероисповеданий хоронили в одном месте. Для них был выделен участок в селе Каджы-Сай», — сказал Усубакунов.

Он добавил, что в милиции рассмотрят заявление родственников, если они решат обратиться к правоохранителям.

Случай в Барскооне — не первая попытка помешать захоронению кыргызстанцев-баптистов на общем кладбище. Большой резонанс получил схожий случай в селе Сары-Талаа в Джалал-Абадской области.

В октябре 2016 года местные жители не дали похоронить свою односельчанку Каныгуль Сатыбалдиеву. Тело женщины перезахоранивали несколько раз, причем без разрешения ее семьи.

Против них возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших», а в январе 2017 года троих жителей Сары-Талаа приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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