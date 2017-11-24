Предвыборные обещания Атамбаева: Что он сделал за шесть лет президентства

Всего в 2016 году совершено на две тысячи меньше преступлений, чем в 2015 году, и на 1,3 тысяч меньше, чем в 2012-м. Сократилось и число особо тяжких преступлений: 3933 в 2016 против 4099 в 2012 году.

В 2016 году власти Кыргызстана провели реформу в силовых структурах: на базе упраздненных 12 главных управлений создали шесть самостоятельных служб.

Среди упраздненных оказалась и Госслужба по контролю наркотиков. Преступлениями, связанными с наркотиками, теперь занимаются другие службы в МВД.

По мнению некоторых правозащитников, эта реформа была проведена поверхностно.

Правозащитница Азиза Абдирасулова в интервью радио «Азаттык» говорила, что даже после реформы правоохранители продолжают заниматься политическими заказами, вместо того, чтобы следить за соблюдением закона.

«Милиция не совсем осознает, что требования Главного закона — законность. Им кажется, что их это не касается. Самое главное для них – внутренние инструкции и указания, поэтому в этом направлении никак не установится законность, и не проходят реформы. От смены названий без изменения содержания — все бесполезно», — сказала она.

Незадолго до инаугурации нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в силовом блоке опять произошли изменения. Премьер-министр Сапар Исаков приказал расформировать патрульную милицию и создать на ее базе Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исаков пообещал, что в новом ведомстве увеличится число сотрудников, но детали озвучивать не стал, сославшись на «секретность». Пока точно неизвестно, когда Патрульная милиция будет расформирована официально.